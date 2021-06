Taylor Swift rejoint le casting du prochain film de David O. Russell

Taylor Swift a rejoint le casting du prochain film du cinéaste David O. Russell. Bien que la nature de son rôle n’ait pas été révélée, Swift aurait signé pour l’ensemble du film aux côtés d’une myriade d’autres grands noms. Le mot est que le projet a déjà terminé le tournage avec des plans pour une sortie en salles via 20th Century Studios, mais une date de sortie officielle n’a pas encore été annoncée. New Regency n’a fait aucun commentaire sur les nouvelles du casting.

Pour l’instant, le titre du projet n’a pas été révélé, bien qu’une rumeur suggère que le titre sera Verre Canterbury. Ce que nous savons, c’est qu’il mettra en vedette une impressionnante distribution d’ensemble sans pénurie de noms de premier plan. En plus de Swift dans un rôle de premier plan, le film met également en vedette Robert De Niro, Mike Myers, Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Andrew Riseborough, Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola.

David O. Russell dirige la grande distribution du film en utilisant son propre scénario original, qui suivrait un médecin et un avocat qui forment un partenariat improbable. Il produit également aux côtés de Matthew Budman, Anthony Katagas et Arnon Milchan de New Regency. Il marque un retour au cinéma pour Russell depuis 2015 lorsque son dernier film, Joie, vu sa sortie. Ce film mettait en vedette Jennifer Lawrence en tant que millionnaire autodidacte, ce qui lui a valu le Golden Globe de la meilleure actrice ainsi qu’une nomination aux Oscars. Robert De Niro et Bradley Cooper ont également joué.

Les autres œuvres de David O. Russell en tant que scénariste-réalisateur comprennent Fessée au singe, Trois rois, I Heart Huckabees, livre de jeu Silver Linings, et Américain Hustle. Beaucoup d’entre eux ont également été acclamés par la critique lors de la saison des récompenses, Jennifer Lawrence remportant le prix de la meilleure actrice pour Livre de jeu Silver Linings. Bien qu’il n’ait pas écrit le scénario, Russell a également dirigé le biopic acclamé de 2010 Le combattant avec Christian Bale, Mark Wahlberg et Amy Adams. Le film a valu à Russell une nomination pour le meilleur réalisateur aux Oscars, tout comme Livre de jeu Silver Linings et Américain Hustle.

Taylor Swift est bien sûr surtout connue pour son immense succès en tant qu’auteure-compositrice-interprète avec plus de 200 millions de disques vendus dans le monde. Elle s’est également essayée au théâtre auparavant, et ce nouveau film de Russell ne sera pas sa première expérience dans le rôle d’un personnage. Pour le meilleur ou pour le pire, elle a joué un rôle principal dans le film Chats (2019), qui est largement considéré comme l’un des pires films jamais réalisés. Swift a également eu un rôle principal dans la comédie romantique de 2010 La Saint-Valentin, un rôle de voix dans le film d’animation Dr. Seuss Le Lorax, et un rôle de soutien dans le drame de 2014 Le donneur.

Nous attendons toujours de connaître la date de sortie du film sans titre Russell. Parce que le projet est entouré d’un tel secret, il n’y a pas grand-chose d’autre pour nous, mais si le projet a vraiment terminé le tournage, nous devrions bientôt découvrir plus d’informations. La rumeur dit que le film sortira d’ici la fin de l’année. Cette nouvelle nous vient de Deadline.