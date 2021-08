Taylor Swift confirme sa collaboration avec Phoebe Bridgers

Taylor Swift a confirmé les artistes invités qui feront partie du lancement de « Red (Taylor’s Version) », la nouvelle édition de son album studio 2012, qui comprend la participation de l’auteure-compositrice-interprète de rock alternatif Phoebe Bridgers, ainsi que de la chanteuse britannique -l’auteur-compositeur Ed Sheeran.

Hier (5 août), les fans de Taylor Swift ont pu rapidement déchiffrer un mystérieux message présenté sur les réseaux sociaux du chanteur, où la présence d’une nouvelle chanson appartenant au coffre-fort personnel du chanteur est anticipée, où sont indiquées les actions de Sheeran, Bridgers. et Chris Stapleton.

Via Twitter, Taylor Swift a confirmé les collaborations qui feront partie de « Red (Taylor’s Version) », ajoutant Mark Foster de Foster The People. « J’ai hâte de dépoussiérer nos plus grands espoirs et de révéler ces souvenirs ensemble », a noté la chanteuse.

Il a été confirmé que Phoebe Bridgers fait partie de la chanson « Nothing New », tandis qu’Ed Sheeran a participé à la chanson « Everything Has Changed ». « Red (Taylor’s Version) » a une date de sortie prévue pour le 19 novembre. Cette nouvelle édition de l’album comprend pas moins de 30 chansons, qui étaient prévues pour la sortie originale du matériel en 2012.

Le projet ambitieux de Taylor Swift de réenregistrer tous ses albums précédents a commencé au moment où son ancien label a vendu les droits de son matériel sans consentement ni préavis. Il travaille actuellement sur les enregistrements de son album de 2017 « Reputation ».

Il a été confirmé que Swift ne présentera pas « Fearless (Taylor’s Version) pour examen par le jury des Grammy Awards ou la National Country Music Association. Ceci afin de donner une priorité plus élevée de promotion à « Evermore », son deuxième album surprise sorti en 2020.