Taylor Swift brise enfin le silence sur les rumeurs concernant le deuxième album surprise, «  Woodvale  »

Alors que les fans de Taylor Swift sont toujours sous le choc de sa chute surprise de Toujours, il y a eu des rumeurs selon lesquelles il pourrait y avoir un autre nouvel album en route, faisant de cette année officiellement l’année de T. Swift. Mais les fans peuvent se reposer un peu car Swift a finalement répondu aux rumeurs rampantes sur un troisième album, Woodvale, sorti cette année.

L’album surprise de Taylor Swift

Le 10 décembre a été une matinée calme jusqu’à ce que Swift décide de complètement décimer Internet en annonçant un nouvel album.

«Je suis ravie de vous dire que mon 9e album studio, et l’album sœur de ‘folklore’, sortira ce soir à minuit est,» elle tweeté. «Il s’appelle« Evermore ».

«Pour le dire clairement, nous ne pouvions tout simplement pas arrêter d’écrire des chansons», a-t-elle poursuivi. «Pour essayer de le dire plus poétiquement, c’est comme si nous étions à la lisière du bois folklorique et que nous avions le choix: faire demi-tour et revenir en arrière ou voyager plus loin dans la forêt de cette musique. Nous avons choisi de nous aventurer plus profondément. »

Swift était sur une lancée lors de la création folkore et ne voulait pas s’arrêter alors elle s’est retrouvée avec suffisamment de contenu pour deux albums.

«Je n’ai jamais fait ça avant», dit-elle. «Dans le passé, j’ai toujours traité les albums comme des époques uniques et je suis passé à la planification de la suivante après la sortie d’un album. Il y avait quelque chose de différent avec le folklore. En le faisant, je me sentais moins comme si je partais et plus comme je revenais.

Les fans commencent à spéculer sur Woodvale

Swift adore laisser des œufs de Pâques à ses fans pour les retrouver dans ses albums. dans le folklore photographie, le mot «toujours plus» ne cessait d’apparaître. Les fans aux yeux d’aigle qui ont acheté l’édition CD de cache-cache de folklore a également remarqué que le mot «woodvale» est apparu. Les fans ont également noté que Woodvale, le folklore et toujours avaient huit lettres, ce qui les a amenés à penser que peut-être Woodvale serait le dernier d’une trilogie.

Taylor Swift répond aux rumeurs de ‘Woodvale’

Taylor Swift s’est adressé récemment au Woodvale rumeurs avec Jimmy Kimmel.

« Cela demande un peu d’explication », a déclaré Swift sur Le spectacle Jimmy Kimmel. «Donc, j’ai tendance à être une sorte d’agent secret ennuyeux pour laisser tomber des indices et des indices et des œufs de Pâques. C’est très ennuyeux, mais c’est amusant pour les fans et c’est amusant pour moi parce qu’ils aiment ramasser des choses. Et ils remarqueront beaucoup de choses dans les vidéoclips et les photos ou autre. Parfois, je vais trop loin et je fais une erreur.

La chanteuse a dit que lorsqu’elle enregistrait folklore, elle ne voulait dire à personne le nom de l’album.

« J’ai trouvé un faux nom de code contenant le même nombre de lettres que folklore, » elle a dit. «Choisis un nom au hasard. j’ai choisi Woodvale. Je voulais voir à quoi cela ressemblerait sur les pochettes d’albums, je les ai simulées, puis j’ai décidé que je ne voulais pas vraiment avoir de titre sur les pochettes d’albums. [Then] nous avons oublié de supprimer le faux nom de code de l’un d’entre eux. »

Donc, les fans viennent de déceler une erreur que Swift et son équipe ont faite, pas un tout nouvel album.