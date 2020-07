Tamar Braxton parle pour la première fois de sa tentative de suicide

Vendredi 31 juillet 2020 11 h 20

La chanteuse américaine Tamar Braxton parle pour la première fois publiquement de sa tentative de suicide il y a quelques jours. Elle veut aider les personnes atteintes de maladies mentales.

La chanteuse américaine de R&B Tamar Braxton (43 ans, “Bluebird of Happiness”) fait une déclaration publique pour la première fois après sa tentative de suicide. «En ce moment présent, ma seule responsabilité est d’être sincère avec moi-même et avec ceux qui m’aiment vraiment et de prendre soin de mon rétablissement», écrit-elle sur Instagram. Elle remercie également tous ceux qui ont prié pour elle, pensé à elle et envoyé son amour. Ils étaient tous avec elle dans leurs «moments les plus lumineux et les plus sombres».

Mission pour les personnes atteintes de maladie mentale

Elle décrit ce qui l’a amenée au tournant dramatique de sa vie. Les maladies mentales sont une réalité. «Il doit devenir normal de les reconnaître et nous devons cesser de les associer à la honte et à l’humiliation. La douleur que j’ai ressentie au cours des onze dernières années a lentement consommé mon esprit et mon psychisme », se plaint Braxton.

Source: instagram.com

Elle ferait maintenant tout ce qui est en son pouvoir pour «aider ceux qui souffrent de maladie mentale, y compris ceux d’entre nous dont la maladie mentale n’est que le résultat de la répression toxique et systématique qu’apporte la télévision».

Son amie l’a trouvée évanouie dans la chambre d’hôtel

Tamar Braxton a été retrouvé inconscient dans une chambre d’hôtel à Los Angeles le 16 juillet. Les médias américains ont régulièrement rapporté une prétendue tentative de suicide. Son ami David Adefeso, qui aurait retrouvé la chanteuse, a déclaré la semaine dernière au portail américain “The Blast” que Tamar Braxton devait lutter contre “des luttes professionnelles et personnelles”, “y compris sa lutte contre la dépression”. L’homme de 43 ans a reçu “les meilleurs soins médicaux pour […] pour renforcer à nouveau leur santé mentale ».

Sa grande sœur, la chanteuse américaine Toni Braxton (52 ans), a également pris la parole. “La famille est le plus important! Surtout les sœurs! », A écrit l’interprète de« Un-Break My Heart »sur une photo significative, qui la montre, entre autres, entourée de ses frères et sœurs Tamar, Trina (45 ans), Towanda (46 ans) et Traci Braxton (49 ans).

Source: instagram.com

L’aide à la dépression est fournie par le service de conseil téléphonique au numéro gratuit: 0800/111 0 111

(ili / spot)