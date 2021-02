Tales from the Borderlands revient sur le PlayStation Store aujourd’hui, rétrocompatible sur PS5

Il y a quelques semaines, on a découvert que PEGI – le tableau de classement européen des jeux – répertoriait une version PlayStation 5 de Tales from the Borderlands. Les fans se demandaient si cela signifiait qu’un port PS5 gonflé allait arriver, mais au moins pour l’instant, il semble que ce ne soit pas le cas. Cependant, l’éditeur 2K a annoncé que le jeu d’aventure bien-aimé est de retour sur les vitrines numériques, y compris le PlayStation Store.

La version PS4 que nous connaissons et aimons tous est absente du Store depuis plus d’un an, mais elle est maintenant de retour et disponible à l’achat. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez à nouveau acheter des contes des Borderlands. Cette fois, cependant, vous ne pouvez pas obtenir les épisodes individuels séparément; tout est regroupé dans un seul paquet pour 15,99 € / 19,99 €. Il ne semble y avoir aucune amélioration – il vient d’être remis sur le PS Store avec les cinq épisodes inclus.

Si vous avez toujours un fichier de sauvegarde à portée de main sur votre PS4, vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté avec cette nouvelle version. De plus, si vous préférez y jouer sur PS5 via la compatibilité ascendante, vous pouvez, et votre sauvegarde sera également conservée.

Quant à cette note PEGI, c’est soit une erreur, soit est nécessaire en raison de la compatibilité du jeu avec les versions antérieures, ce qui semble peu probable. Quoi qu’il en soit, le jeu est de retour. Serez-vous à nouveau plonger dans Tales from the Borderlands? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.