Taika Waititi dit que Thor : L’amour et le tonnerre sont la chose la plus folle qu’il ait jamais faite

Taika Waititi dit que Thor : Amour et Tonnerre est la chose la plus folle qu’il ait jamais faite. Et c’est vraiment dire quelque chose. Le tournage s’est récemment terminé sur le film, qui est la suite du film bien-aimé de 2017 Thor : Ragnarok. Ce film était une course folle et tout à fait différent de ce qui l’avait précédé avec God of Thunder de Chris Hemsworth. Mais Waititi pense qu’il s’est surpassé cette fois-ci.

Chris Hemsworth et Taika Waititi a récemment célébré la production d’emballage en publiant une nouvelle photo des coulisses. Il présente Waititi dans un costume qui témoigne de la nature folle du film, tandis que Hemsworth présente ses biceps divins. Dans la légende, Waititi avait ceci à dire, nous donnant une allumette vague mais révélatrice de ce qui va arriver. Voici ce qu’il avait à dire.

« Et c’est un résumé de Thor: Love and Thunder. Parfois, deux personnes se réunissent pour inspirer le monde et changer le paysage cinématographique pour toujours. Et puis il y a moi et Chris Hemsworth qui sommes trop cool pour se soucier de quoi que ce soit, sauf de faire des films qui rendent les gens absolus la joie. Ok, je n’ai pas l’air cool, je le sais. Ce film est la chose la plus folle que j’ai jamais faite et je suis honoré de me casser le cul et de faire une dépression nerveuse pour que vous puissiez tous le voir en mai 2022. «

L’univers cinématographique Marvel a déjà eu sa part de folie, mais il est peut-être juste de dire que, à certains égards,Thor : Ragnarok est peut-être le plus fou du groupe. Donc, le fait que la suite va probablement le dépasser en dit long. Bien qu’une grande partie de l’intrigue et des détails de Thor 4 restent mystérieux, nous savons que le film mettra en vedette, entre autres, des requins de l’espace, une nouvelle tenue sauvage pour Miek, la Valkyrie de Tessa Thompson à la recherche d’une reine pour gouverner Asgard à ses côtés et le retour de Jane Foster de Natalie Portman, qui reprendra le flambeau de Thor.

Tout cela est assez sauvage. Il y a certainement pas mal de secrets qui sont bien gardés secrets. Nous savons que le film reprendra au lendemain de Avengers : Fin de partie, et les Gardiens de la Galaxie apparaîtront. On ne sait pas encore à quel point leurs rôles seront importants, mais Star-Lord et le gang auront plus de temps à l’écran. Il a également été récemment révélé que Russell Crowe serait dans le film MCU et qu’il jouerait Zeus. De plus, Christian Bale, lauréat d’un Oscar, incarne le méchant, Gorr the God Butcher. C’est énormément pour un gars comme Taika Waititi de travailler avec.

Marvel Studios a une ardoise bien remplie après s’être absenté tout au long de 2020. Veuve noire arrive en juillet, avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux devrait suivre en septembre et Éternels sur le pont pour novembre. Spider-Man : Pas de chemin à la maison clôturera 2021 en décembre, avec Docteur Strange dans le multivers de la folie arrivant en mars 2022. Ensuite, Thor revient dans Thor : Amour et Tonnerre le 6 mai 2022. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails seront disponibles. Vous pouvez consulter par vous-même la publication complète de l’Instagram de Taika Waititi.

