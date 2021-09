Tableaux des ventes du PS Store: Ghost of Tsushima Director’s Cut se vend bien même sans mises à niveau PS5

Ghost of Tsushima Director’s Cut était le jeu le plus vendu sur le PlayStation Store à travers l’Europe le mois dernier, et n’a été battu qu’à la première place aux États-Unis par Madden NFL 22. Sony a partagé la nouvelle sur le blog PlayStation, et ce qui rend les statistiques encore plus impressionnantes, c’est que le graphique ne prend pas en compte PS4 à PS5 mises à niveau. Le titre mondial ouvert étendu était en tête de liste dans l’UE et est arrivé deuxième aux États-Unis sur la base uniquement des achats au prix fort.

Sur PS5, Ghost of Tsushima Director’s Cut était l’un des titres de Sony à 70 € / 70 €, ce qui signifie que les personnes intéressées ont déplacé le gros dollar afin d’accéder au package complet et ainsi pousser le titre Sucker Punch Productions en haut de la liste. Le reste de la liste est composé de quelques nouvelles versions, telles que Hades, troisième aux États-Unis et deuxième en Europe, et Aliens: Fireteam Elite, quatrième dans les deux régions. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales était cinquième aux États-Unis et septième en Europe, Ratchet & Clank: Rift Apart était 14e dans l’UE (n’a pas été répertorié aux États-Unis) et Demon’s Souls est 18e dans les deux territoires. Les goûts de Returnal et Sackboy: A Big Adventure sont introuvables.

Sur PS4, Madden NFL 22 a de nouveau dominé le classement aux États-Unis. Cependant, Grand Theft Auto V était le titre numérique le plus vendu en Europe alors qu’il prenait la deuxième place en Amérique. Parce que bien sûr que oui. Le top cinq des deux territoires comprend également Minecraft, Fall Guys et Far Cry 5. C’était comme d’habitude pour les utilisateurs de PSVR car Beat Saber a pris la première place dans les deux charts territoriaux en août tandis que Splitgate était encore une fois le free-to le plus populaire. jouer le titre.

Avez-vous acheté Ghost of Tsushima Director’s Cut au prix fort sur PS5 comme tant d’autres ? Ou avez-vous profité de la mise à niveau payante PS4 vers PS5 ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.