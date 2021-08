Tableaux des ventes au Royaume-Uni: Spider-Man: Miles Morales est le héros de la PS5, mais il ne peut pas attraper F1 2021

Le tableau des jeux physiques du Royaume-Uni est plutôt prévisible dans le meilleur des cas, mais lorsque les nouvelles versions se taisent, les choses ne bougent pas vraiment. Exemple concret : F1 2021 est à nouveau le jeu numéro un dans le commerce de détail, ce qui n’est pas vraiment surprenant étant donné que le vrai championnat du monde est en cours en ce moment.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, quant à lui, reste également dans le graphique. Sur le graphique tous formats que nous examinons chaque semaine, il est au numéro sept, perdant une place. Cependant, lorsque l’on regarde uniquement le logiciel PlayStation 5, le titre de super-héros d’Insomniac est tout en haut. Il continue d’être le revenu le plus constant de la nouvelle console, mais il fait face à une forte concurrence regroupée avec des tiers.

Ratchet & Clank : Rift Apart a connu une chute spectaculaire. Le jeu était à la troisième place la semaine dernière, mais est tombé tout en bas du tableau numéroté, au numéro 40. Cela sera sans aucun doute en partie dû au fait que le titre est fourni avec les consoles PS5, qui étaient clairement moins nombreuses. La semaine dernière. Ailleurs, une nouvelle version, NEO: The World Ends with You, a réussi ses débuts à la 10e place.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Tableaux des ventes au Royaume-Uni : semaine se terminant le 30 juillet 2021