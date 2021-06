Tableaux des ventes au Royaume-Uni : Ratchet & Clank : Rift Apart vend encore mieux au cours de sa deuxième semaine

Dans ce qui serait un événement assez rare pour le marché des jeux physiques au Royaume-Uni, Ratchet & Clank: Rift Apart a vendu plus d’exemplaires au cours de sa deuxième semaine sur le marché qu’au cours de la première. L’exclusivité PlayStation 5 a enregistré une augmentation de 2% des ventes d’exemplaires en boîte, ce qui signifie qu’elle est à nouveau en tête du dernier tableau des ventes au Royaume-Uni. Le bouche à oreille positif et les offres groupées de matériel seraient de gros contributeurs aux ventes étonnamment fortes du jeu la deuxième semaine.

Comme le note GamesIndustry.biz, il n’est pas rare que des titres de cet acabit voient leurs ventes chuter jusqu’à 70% au cours de leur deuxième semaine de disponibilité. Ratchet & Clank : Rift Apart est certainement une anomalie positive à cet égard.

Une autre surprise pour le dernier tableau des ventes au Royaume-Uni est Minecraft : Dungeons, qui a remporté une impressionnante deuxième place après avoir augmenté de 28 places en raison d’une baisse des prix. Ce n’est pas à cause de la version PS4, cependant. Les propriétaires de Nintendo Switch ont afflué vers le titre, représentant 96% des ventes totales la semaine dernière. Le top 10 est ensuite complété par les visages habituels comme FIFA 21, Resident Evil Village, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et les exclusivités Nintendo Switch. Grand Theft Auto V fait également son retour à la 10e place.

Parmi les autres versions récentes de la PS5, citons Chivalry 2, qui passe à la 28e place après avoir fait ses débuts à la neuvième place. Pendant ce temps, Final Fantasy VII Remake Intergrade et Guilty Gear Strive sont complètement sortis du top 40. La version PS5 de Metro Exodus a donné le coup d’envoi à la 17e place, avec 77% de ses ventes pour le système Sony.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Tableaux des ventes au Royaume-Uni : semaine se terminant le 19 juin 2021