Tableaux des ventes au Royaume-Uni : Ratchet & Clank : Rift Apart, le prochain jeu insomniaque à prendre la première place

Il y a d’abord eu Spider-Man de Marvel : Miles Morales, et maintenant il y a Ratchet & Clank : Rift Apart. Si Sony est en tête du classement hebdomadaire des ventes au Royaume-Uni, c’est à cause d’Insomniac Games ces derniers temps. La dernière exclusivité PlayStation 5 prend la première place à la première demande, vendant trois fois plus d’exemplaires que Returnal au lancement. La seule autre nouvelle entrée dans le top 10 est Chivalry 2 à la neuvième place. Il s’est mieux vendu sur PlayStation, la PS5 représentant 41% des exemplaires en boîte et la PS4 36%.

Parmi les autres titres PS5 notables, citons Final Fantasy VII Remake Intergrade, qui fait ses débuts en 12e, et Guilty Gear Strive. Le nouveau titre de combat n’a pu gérer que la 26e place. Les jeux PS4 récents incluent Biomutant jusqu’au 40e et Sniper Ghost Warrior Contracts 2, qui s’installe au 13e. Rappelez-vous toujours que ces statistiques ne prennent en compte que les ventes physiques à travers le Royaume-Uni. Nous sommes sûrs qu’ils liraient bien différemment si les achats numériques étaient inclus.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Tableaux des ventes au Royaume-Uni : semaine se terminant le 12 juin 2021