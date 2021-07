Table rase? Jacky est sincère et demande pardon à Acapulco Shore

La saison 8 de Rive d’Acapulco C’est fini. Sur les 12 épisodes qui sont préparés, 10 ont déjà été diffusés, mais cela ne veut pas dire qu’il y a encore des choses à surprendre dans cet incroyable manoir d’été. Les rivages Ils vont même plus loin et ne lésineront sur rien sur la fin de la livraison. L’émission de téléréalité continue d’être l’une des plus regardées sur MTV et aura même sa version brésilienne appelée Bord de rivière.

Ce sera une nouvelle adaptation, car Acapulco est en fait basé sur le programme américain Jersey Shore. Cependant, ce que la série latine a réalisé, c’est un record d’audience impensable qui lui a permis d’être diffusé de 2014 à aujourd’hui et, bien sûr, avec la possibilité de continuer. Même en diffusion simultanée sur Paramount +. Maintenant le épisode 10 de la série avait tout. Oui Jacky était l’un des protagonistes. Vue.

Jacky s’est excusé dans l’épisode 10 d’Acapulco Shore 8

S’il y avait un personnage en conflit dans la saison 8 de Rive d’Acapulco c’était sans aucun doute Jacky. Depuis le début du nouvel épisode, la jeune femme a eu des conflits avec un demi manoir, dont Isa et Alba. En fait, elle était sur le point d’être expulsée parce qu’elle n’avait aucun moyen de s’entendre avec quelqu’un. Enfin, dans l’épisode 10, Jacky a eu l’opportunité de reconsidérer et même de s’ouvrir devant le rivages.

Entre les verres et la fête, elle s’est excusée d’avoir été « impulsive » et a admis qu’elle aimait « tout le monde plus que d’accord ». « La vérité, c’est que ce que j’aimerais changer chez moi, c’est de ne pas me mettre autant en colère. Je veux dire, je suis très impulsif et je vous demande pardon si j’ai merdé, mais la réalité est que je les aime tous. Je ne sais pas s’ils m’aiment, mais je le fais « a déclaré Jacky alors qu’il recevait le soutien de ses pairs.

Ainsi la trêve est finalement arrivée à Acaculco Shore et cette dernière soirée la paix a régné. D’autre part, dans le chapitre, il était également temps de dire au revoir à Beni, qui a choisi de quitter l’émission de téléréalité. « J’ai de très bonnes expériences avec moi. Il y a des gens avec qui je me suis connecté et d’autres qui ne l’ont pas fait. Mais en réalité il y a des moments où je ne me rencontre pas », exprimé devant les larmes de plusieurs rivages.