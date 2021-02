System76 veut faire le clavier mécanique parfait: il sera personnalisable et, surtout, Open Source

À quoi devrait ressembler le clavier parfait? C’est ce à quoi les ingénieurs de System76 ont tenté de répondre, une entreprise bien connue aux États-Unis qui travaille sur un projet unique depuis des mois.

Ce clavier, affirment ces ingénieurs, sera mécanique, mais surtout il sera personnalisable et Open Source: Des schémas de construction au firmware, ils sont accessibles à tous pour que chacun puisse en profiter, les améliorer et partager le résultat.

L’Open Source conquiert également nos périphériques

System76 est une entreprise bien connue aux États-Unis pour être l’un des rares à avoir opté pendant des années pour proposer des ordinateurs portables et des PC basés sur Linux.

Cet engagement s’est poursuivi au fil du temps, et depuis longtemps System76 a déjà déclaré son intention de créer les prototypes et les processus de fabrication pour développer vos propres claviers.

Après plusieurs semaines à poster des messages sur les réseaux sociaux avec quelques détails, ils ont publié ces jours-ci sur GitHub le référentiel « de lancement » de ces claviers, qui contient pratiquement tout le nécessaire pour créer ce qu’ils appellent Clavier configurable System76 Launch.

Il ressort clairement de la description du projet à quel point ils ont déployé des efforts pour rendre le clavier aussi personnalisable que possible. Le châssis en aluminium a quelques petits supports qui lui permettent d’être incliné à 15 ° pour une meilleure ergonomie, et la disposition du clavier peut être modifiée pour répondre à toutes sortes de besoins, comme le démontre son éditeur.

Il a également des clés interchangeables (keycaps) et aussi des commutateurs que nous pouvons choisir Parmi tous ceux qui utilisent le système MX (comme Cherry MX RGB ou Kaihl BOX, ils indiquent à titre d’exemple).

Le circuit imprimé qui est la base du clavier est également Open Source, et le clavier dispose de plusieurs ports USB pour agir comme un hub, un support de basculement N-Key et également un système d’éclairage RVB séparé.

Le dernier détail est également important: le firmware est basé sur QMK et est Open Source, être capable de le modifier et de le reprogrammer pour répondre à tout besoin spécifique.

On ne sait pas quand le modèle fini sera disponible, mais ce n’est probablement pas bon marché (surtout à cause de ce châssis en aluminium), qu’il n’y a pas trop d’unités disponibles et qu’il est un peu plus difficile à obtenir en dehors des États-Unis, où il sera fabriqué.

Même ainsi, nous sommes confrontés à un projet vraiment fantastique car il peut donner lieu à des efforts similaires qui en découlent. avec code traditionnel « fourches » qui sont réalisés à partir de projets avec des logiciels Open Source.