Sylvester Stallone dirigera le remake de Nighthawks TV avec Frank Grillo

La purge : l’anarchie la star Frank Grillo continuera son règne en tant que héros d’action dans un remake en série limitée du thriller néo-noir de Sylvester Stallone, Engoulevents. L’acteur, qui est surtout connu pour ses rôles dans La purge franchise, la série télévisée Royaume, et en tant que Crossbones dans le MCU, a maintenant confirmé que le Engoulevents la série mettra non seulement en vedette Grillo en tête, mais sera dirigée par nul autre que Stallone lui-même.

« Nous refaisons Nighthawks en tant que série télévisée limitée – huit épisodes. Je le joue. Il dirige, il va les diriger, et ensuite il sera dedans … Cela se passe pendant que nous parlons, nous vendons ça tout de suite. »

Sorti en 1981, Engoulevents est l’une des sorties les moins connues de Stallone, et suit l’icône de l’action comme le genre de personnage intransigeant qu’il joue si bien, le sergent Deke DaSilva. Après avoir organisé un attentat à la bombe dévastateur à Londres, un terroriste international arrive à New York et reste déterminé à semer davantage de ravages sanglants. Sa préparation est clinique et minutieuse, mais il oublie une chose : le courage et la détermination inébranlable d’un flic new-yorkais.

Réalisé par Bruce Malmuth et mettant en vedette Billy Dee Williams, Lindsay Wagner, Persis Khambatta, Nigel Davenport et Rutger Hauer aux côtés de Stallone, Engoulevents est parfait pour un remake des temps modernes, et avec Frank Grillo en son centre et Stallone à la fois derrière et devant la caméra, tous les ingrédients sont réunis pour un délice de thriller d’action. Engoulevents a contribué à solidifier Stallone en tant que méga-star hollywoodienne.

Grillo semble aussi excité que possible à l’idée de travailler avec Sylvester Stallone sur un remake d’un de ses films, avec l’acteur heureux d’être à un moment de sa carrière où il peut jouer dans des projets dirigés par ses héros. « Je suis comme toi, j’aime Rocky, j’aime juste Stallone et je suis à ce point où je suis assis en face de lui et il me dit que je suis le seul gars à jouer le rôle… C’est INCROYABLE ! » dit Grillo.

Franck Grillo a plusieurs projets de films d’action en préparation, et on le verra ensuite combattre un autre héros d’action Gerard Butler dans le film du réalisateur Joe Carnahan Copshop. Hurlant à travers le désert du Nevada dans un Crown Vic criblé de balles, l’escroc rusé Teddy Murretto (Frank Grillo) élabore un plan désespéré pour se cacher du tueur à gages mortel Bob Viddick (Gerard Butler): il frappe l’officier recrue Valerie Young (Alexis Louder ) pour se faire arrêter et enfermer dans un commissariat de petite ville. Mais la prison ne peut pas protéger Murretto longtemps. Viddick prépare son propre chemin vers la détention, attendant son temps dans une cellule voisine jusqu’à ce qu’il puisse terminer sa mission. Lorsque l’arrivée d’un assassin concurrent (Toby Huss) déclenche un chaos total, les menaces croissantes obligent Viddick à faire preuve de créativité s’il veut terminer le travail et échapper à la situation explosive.

Frank Grillo devrait également jouer aux côtés de Bruce Willis dans Un jour pour mourir, Donnie Yen dans Le père, et dirigera le film du réalisateur Kevin Carraway MIA., avec Grillo dans le rôle d’un homme qui se réveille attaché à une chaise sans aucun souvenir de qui il est et passe la journée à essayer de rester en vie et de résoudre le mystère derrière l’homme qu’il voit se regarder dans le miroir.

Copshop devrait sortir aux États-Unis le 17 septembre 2021 par Open Road Films. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Beard and The Bald Movie Podcast.

Sujets : Nighthawks