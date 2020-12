Swords Of Gargantua est maintenant disponible sur le PSVR

Si vous attendiez un nouveau titre convaincant à découvrir sur le PSVR, vous avez de la chance. Épées de Gargantua est maintenant sur la plate-forme et avec elle sont des expériences immersives de combat à l’épée à vivre.

Le jeu est sorti sur certains casques VR depuis juillet, mais enfin, les propriétaires de PSVR peuvent découvrir l’action épique d’épée qu’ils ont manquée depuis son lancement. Le jeu a été développé par Thirdverse et, selon les critiques, s’est plutôt bien passé avec la communauté VR.

Un énorme point fort de ce titre hors de la porte est le réalisme exceptionnel que le développeur a perfectionné. La maîtrise de l’épée et les compétences requises pour la maîtriser sont pleinement exposées. Les joueurs doivent utiliser beaucoup de stratégie et de compétences, ainsi que prendre le temps de maîtriser leurs mécanismes.

Vous devez effectuer des actions au bon moment, comme le blocage et la neutralisation. Un coup mal placé sera un énorme désavantage pour votre personnage. Les mécanismes sont assez simples à comprendre, mais plus vous passez de temps avec Épées de Gargantua, plus vous réalisez à quel point la mécanique basée sur l’épée est vraiment profonde.

Et qui n’a pas voulu manier une épée et se battre avec un autre adversaire? Dans la vraie vie, ce n’est tout simplement pas possible mais c’est dans cette expérience VR. Grâce à l’immersion supplémentaire, vous vous sentez comme si vous étiez là aussi dans un combat à l’épée intense où le timing et les compétences comptent énormément.

Vous commencerez avec des armes simples, mais au fur et à mesure que vous progresserez, vous pourrez gagner du matériel de haut niveau dont vous aurez besoin pour affronter des adversaires de haut niveau. Quel que soit le résultat de chaque bataille, il y a beaucoup à apprendre et de marge de progression. Après plusieurs sessions, vous commencerez à avoir une idée de la mécanique complexe et c’est à ce moment-là que vous pourrez vraiment commencer à prendre de l’élan.

Épées de Gargantua peut être joué en solo ou en coopération en ligne. Ce dernier mode a plutôt bien fonctionné pour ceux qui ont déjà vérifié ce titre VR d’épée sur d’autres casques. L’appel ici est de se rassembler et d’éliminer les menaces. Vous pouvez même utiliser le chat vocal pour améliorer ces expériences sociales.

Il y a beaucoup d’offres incroyables sur le PSVR pour le moment, mais Épées de Gargantua se démarque définitivement. Il vous permet de vivre vos fantasmes en toute sécurité, mais en raison des détails complexes et des commandes authentiques, vous vous sentez vraiment enfermé dans l’action. C’est toujours la marque d’un grand titre VR.