Sweet Magnolias Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour récentes

Sweet Magnolias fait partie du premier drame romantique original de Netflix. La série de romans qui a inspiré le nom de la série est Sherryl Woods. Le cadre est une petite ville idyllique en Californie du Sud. L’émission suit trois amis d’enfance tout au long de leur vie alors qu’ils tentent de surmonter les défis et les joies de la vie. Sheryl J. Anderson a développé le spectacle. Le drame humoristique explore leurs relations et leur carrière ainsi que la vie de leurs proches.

Date de sortie

La saison 1 de « Sweet Magnolias » a été diffusée le Netflix le 19 mai 2020. Il est respectivement de 45 minutes et 55 minutes. Le 23 juillet 2022 était la date officielle de la deuxième série. La production de la saison 2 est bien avancée et a déjà atteint la mi-parcours. Le réalisateur Norman Buckley a partagé les preuves sur Instagram lors du tournage de fin de soirée. Si tout se passe bien, la saison 2 de Sweet Magnolias sortira en 2022.

Jeter

L’émission sera centrée sur la vie et l’époque d’Helen, Dana Sue, les amies d’enfance de Maddie. Chris Klein incarnera l’ex-mari de Maddie, Bill Townsend. Annie est l’enfant de Dana Sue. Maddie et Bill sont les pères de Tyler et Klein. Cal est l’entraîneur et la corde de Tyler. Il est le protagoniste de la vie romantique et sociale de Tyler. Noreen est la nouvelle petite amie de Bill. Ronnie est son ancien amour.

Terrain

La première saison de la série s’est terminée par un cliffhanger majeur. Le jeune fils de Maddie, Tyler, percute la voiture de Tyler dans un accident. Maddie et Dana, ainsi qu’Helen, attendaient anxieusement près de l’épave. Il a été révélé que Kyle, le fils cadet et Bill conduisaient la voiture. L’identité du passager, qui serait toujours dans la voiture et pourrait s’avérer fatal, n’est pas connue.