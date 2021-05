« Sweet Magnolias » 2: les trois acteurs qui feront désormais partie du casting principal

KARTELL lampe de table BOURGIE (Cuivre - Polycarbonate 2.0 à partir de matière première renouvelable)

Kartell Bourgie est le véritable best-seller de Kartell, Bourgie est une lampe au style inégalable où classicisme, richesse et tradition se conjuguent parfaitement avec ironie et innovation. Sa base, de style baroque, est constituée de trois niveaux décorés qui s’entrecroisent et son ample abat-jour est réalisé avec un effet plissé de manière à créer, lorsque la lampe est allumée, un jeu de mille refl ets. Grâce à un système d’accrochage particulier de l'abat-jour, il est possible d’obtenir trois hauteurs différentes ( 68, 73 et 78 cm). Chacun peut choisir de monter la lampe à la hauteur qu’il préfère puis la modifi er à sa guise selon l'utilisation qu'il veut en faire. Bourgie peut ainsi se transformer en superbe lampe d’agrément, en lampe de table ou en lampe de bureau. Du fait de sa polyvalence et de sa grande expressivité, on peut la placer sur une desserte du salon ou l’utiliser comme lumière d'ambiance sur la table de nuit, comme sculpture à même le sol ou comme lampe de lecture. Après le grand succès des versions transparente, noire, or et chromée, Kartell propose une nouvelle version encore plus somptueuse : extérieur blanc opaque et intérieur or.Dimensions: Ø 37 cmH 68-78 cm