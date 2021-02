Swatted avec SoulCalibur 2 sur Gamecube

Gamecube avait un bon catalogue de jeux et parmi eux se trouvait SoulCalibur 2. Amusons-nous un peu à nous battre avec Link.

Il y a quelques semaines, nous avons apprécié, nous nous sommes souvenus du grand Garou: Mark of the Wolves and Windjammers. Bitback continue, et il y a quelques jours dans notre section rétro, nous avons frappé le grand SoulCalibur 2 par Gamecube. Deuxième partie, bien que troisième volet, de l’une des sagas de combat les plus connues de la scène du jeu vidéo.

Qu’est-ce qui a rendu SoulCalibur 2 si bon? Jouer. Si vous l’avez sur Gamecube, ou que vous pouvez vous en procurer d’une manière ou d’une autre, même la plus vile, jouez-y et vous comprendrez immédiatement à quel point c’est bon. Le « joputer » détient toujours le type de jouabilité, et reste également graphiquement, avec de très bons graphismes pour l’époque à 60 images.

La chose cool à propos de SoulCalibur 2 sur Gamecube était les différences avec ses versions. Quelque chose qu’aujourd’hui ils nous vendraient séparément avec un DLC, et ils l’ont fait dans SoulCalibur 4, ce sont les personnages exclusifs que Gamecube, PlayStation 2 et Xbox possédaient. Le protagoniste de The Legend of Zelda, Link, était dans la version Gamecube, tandis que sur PlayStation 2, nous avions Heihachi Mishima de Tekken et sur Xbox le redoutable Spawn.

Personnages SoulCalibur 2

Au personnage invité, nous avons dû ajouter les nouveaux combattants qui sont venus à la recherche de l’épée Soul Edge ou Soul Calibur. Raphael était l’un d’entre eux, et à la fin de l’histoire de Link, nous l’avons affronté.

Raphael est un mousquetaire blond gaucher aux techniques très voyantes et élégantes. D’un autre côté, nous avions Negrid (Necrid). Ce personnage a mélangé les techniques de tous les combattants avec certaines des siennes. Un combattant « méli-mélo » intéressant qui a été éliminé dans les tranches suivantes.

La plupart des personnages de SoulCalibur 2 ont été débloqués en jouant, en jouant et en jouant. Quelque chose qui est presque impensable aujourd’hui dans un jeu vidéo de combat pour, non seulement le DLC, mais aussi pour les gens qui veulent tout depuis le début.

Il y avait des modes de jeu de toutes sortes, même le mode missions typique dans lequel nous devions améliorer notre personnage. Pour combattre, vous devez choisir un personnage et non le créer. Il n’y a pas d’éditeur de personnage ici. Cette option est née plus tard avec l’arrivée de Soul Calibur III uniquement sur PlayStation 2.

SoulCalibur II HD en ligne

Bien que certains aient peut-être oublié, pour le 10e anniversaire de SoulCalibur 2, il y a eu une réédition du jeu. Ce SoulCalibur II HD Online est arrivé sur PlayStation 3 et Xbox 360. En plus de ses graphismes améliorés, avec plus de fluidité dans les mouvements des personnages, comme son nom l’indique, nous avions des modes en ligne.

Mais la grande chose à propos de ce jeu est que nous avons réuni Heihachi Mishima et Spawn pour la première fois. Le personnage invité sur PlayStation 2 pourrait faire face à celui de la Xbox, ce qui était impensable à l’époque de la génération 128 bits. La mauvaise chose est que Link n’apparaît pas dans cette tranche. La vile Nintendo toujours avec ses problèmes de droits d’auteur.