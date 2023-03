Swarm Showrunner dit que les débuts d’écriture de Malia Obama sont l’un des épisodes les plus fous de la série

La fille aînée de l’ancien président Barack Obama, Malia Obama, poursuit activement une carrière dans l’industrie du divertissement depuis des années maintenant. Écrire pour Swarm n’est pas la première fois qu’Obama, âgé de vingt-quatre ans, écrit pour un projet. Elle a également fait partie de HBO Filles en 2015 et a fait un passage chez Weinstein Company en 2017.





Obama est extrêmement talentueux et la showrunner de Swarm Janine Nabers peut en témoigner. Nabers a expliqué à ET,

«Certains de ses emplacements étaient fous comme l’enfer, et ils étaient tellement bons et tellement drôles. C’est une écrivaine incroyable. Elle a beaucoup apporté à la table. Elle est vraiment, vraiment dévouée à son métier. C’était comme une famille, juste pliée en [the group]. Je suis vraiment ravie que tout le monde découvre son travail et le travail des scénaristes d’une émission. »

Nabers a en outre ajouté qu’Obama avait écrit l’un des épisodes les plus fous de la série. Obama a écrit l’épisode « Girl, Bye » et Nabers pense que cela pourrait devenir l’épisode le plus unique de la première saison de la série Prime Video. Dit-elle,

« [‘Girl, Bye’] est probablement l’un des épisodes les plus fous. Je pense qu’il va surprendre beaucoup de monde. C’est assez dopant. J’en suis vraiment fier.





L’impression de Malia Obama sur Swarm Stars Chloe Bailey et Dominique Fishback

En plus de faire une impression sur les showrunners, Obama a également gagné l’admiration des stars de Swarm Chloe Bailey et Dominique Fishback. Les deux actrices s’extasient sur l’éthique de travail d’Obama. Fishback a dit :

« C’était bien de savoir qu’elle allait y participer et que nous avions différentes voix et différentes générations impliquées dans la réalisation de la série. C’était plutôt cool de la rencontrer. Je pense qu’elle est dope. »

Bailey, d’autre part, a l’impression que la série lui a servi de retrouvailles avec Obama, car elle l’a rencontrée quelques années auparavant. Dit-elle,

« C’était toujours tellement amusant et excitant de rencontrer Malia et Sasha des années auparavant… Donc, avoir cette relation avec Mme Obama et rencontrer ses filles, j’ai toujours été très honoré et elles se sont toujours senties comme ma famille dans ma tête. Alors, voir Malia maintenant, nous qui grandissons toutes les deux en tant que jeunes femmes et faisons notre propre marque, elle en tant qu’écrivain incroyable et moi en tant qu’artiste et actrice, c’était vraiment amusant », rayonne Bailey. « J’étais tellement excitée quand je l’ai vue sur le plateau. Je suis tellement fière d’elle. »

Essaim est maintenant disponible sur Prime Video.