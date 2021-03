‘Surviving Mars’ est gratuit sur la boutique Epic Games dès maintenant

« Surviving Mars » est un jeu de stratégie élégant qui met les joueurs au défi de construire une ville sur la planète rouge et vous pouvez l’obtenir gratuitement cette semaine sur Epic Games.

Le jeu de construction solo pour Mars de Paradox Interactive et Haemimont Games est la dernière offre PC et Mac gratuite sur Epic Games Store, mais l’offre prend fin le 18 mars. Donc, si vous cherchez à mettre votre empreinte sur la vie sur Mars, vous ‘ ll faudra agir vite.

Alors qu’Epic propose gratuitement la version principale de « Surviving Mars » (généralement 29,99 €), il existe une multitude de packs d’extension disponibles (y compris un pack de réapprovisionnement Mysteries gratuit) que vous voudrez peut-être envisager pour améliorer votre expérience.

Dans le jeu vidéo de stratégie de survie « Surviving Mars », les joueurs luttent pour survivre à la surface de la planète rouge. (Crédit d’image: Paradox Interactive)

Le prix de ces extensions varie de 3,99 € pour l’ensemble Stellaris Dome à 19,99 € pour le module complémentaire Green Planet, avec d’autres joueurs difficiles à amener des animaux et à faire la course dans d’autres pays sur la planète rouge. Il y a même une chanson MarsVision Expansion du concours pour basculer sur Mars. Vous pouvez tous les marquer avec une offre Season Pass pour 34,99 €, ce qui vaut la peine d’être considéré car le jeu de base est gratuit.

Mais même le jeu de base peut être un défi.

Comme notre propre Chelsea Gohd l’a écrit en 2018 dans sa critique: « Vous arrivez équipé d’une fusée pleine de matières premières, de drones et de quelques structures préfabriquées. J’ai vite réalisé après l’atterrissage que ce jeu pourrait être plus difficile que je ne l’avais prévu – et peut-être, juste peut-être, j’aurais dû jeter un œil au vaste didacticiel, car Mars a apparemment des moyens infinis de vous tuer. «

Si vous prenez « Surviving Mars » gratuitement, voici quelques conseils (également gratuits): Ne construisez pas votre base sur un plateau si vos sources d’eau se trouvent dans une vallée loin en contrebas. Au moins pas au début. Vous aurez besoin d’atteindre ce truc facilement si vous voulez survivre sur Mars.

Envoyez un courriel à Tariq Malik à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-le @tariqjmalik. Suivez-nous sur @Spacedotcom, Facebook et Instagram.