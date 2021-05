Surprise: Netflix vient d’annuler une série qui a été créée en mars

Netflix est généralement pris les 28 premiers jours de chaque série qui en première pour évaluer ses performances et le renouveler pour une nouvelle saison. Bien qu’il ne confirme pas officiellement ce qu’ils sont, il a des paramètres en bref pour décider de la poursuite d’un programme. Dans les dernières heures, ce délai a été respecté pour Los Irregulares et la décision de la plate-forme de l’annuler était connue. Surprendre!

Le géant du streaming avait sorti la série le 26 mars basé sur l’univers créé par Arthur Conan Doyle. L’intrigue tournait autour Bea, Jessie, Billy, Spike et Leo– Une bande de détectives enquêtant sur les secrets mystérieux et démoniaques de la ville de Londres à l’époque victorienne, avec le sinistre Dr Watson et son énigmatique compagnon, Sherlock Holmes.







Netflix a annulé Los Irregulares

La date limite a confirmé que Netflix a décidé de l’abandonner malgré les bonnes critiques et même des publics prometteurs. C’était même la cinquième série la plus regardée au monde sur la plateforme grâce aux huit épisodes de sa première saison. Il a même dépassé Le faucon et le soldat de l’hiver sur les listes de choix de Nielsen à la fin avril.

La surprise s’est répandue car Los Irregulares a recueilli de bons avis de la part des agences de notation: IMDB lui a donné 5,8 sur 10, Metatric lui a donné 5 points, tandis que Rotten Tomattoes lui a donné une approbation de 78%.

Cependant, il y avait aussi des opinions contraires comme celle lancée par Espinof. « Los Irregulares est une curieuse révision surnaturelle de l’univers de Sherlock Holmes qui reste dans le no man’s land », était la critique du médium spécialisé.