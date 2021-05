Surprendre! La série Marvel Loki est lancée plus tôt que prévu sur Disney Plus

Le succès de la nouvelle série Marvel WandaVision et Faucon inspire maintenant le studio, la prochaine série Loki avec un favori de la foule Tom Hiddleston plus tôt que prévu Disney + montrer. Cela commence trois jours plus tôt 9 juin sur le service de streaming et ensuite ce sera hebdomadaire Les mercredis au lieu des vendredis montré avec de nouveaux épisodes.

La bonne nouvelle vient de nul autre que lui Dieu des blagues pratiques personnellement, qui aime semer le chaos dans l’univers et qui a maintenant probablement tourné un peu à l’époque pour sa première série:

Loki doit corriger son chaos de voyage dans le temps

La série « Loki » se poursuit juste à la fin de la Saga Infinity après les événements de Marvels Avengers: Fin de partie à. L’anti-héros sympathique du MCU a été éclipsé par son demi-frère, Thor (Chris Hemsworth), dieu du tonnerre, et a causé beaucoup de chaos dans le passé avec sa nature manipulatrice.

Après Loki avec le Vol de la pierre de l’espace (Tesseract) réussit à s’échapper en se téléportant vers un lieu inconnu, il l’a La structure spatio-temporelle de l’univers a changé. Raison suffisante pour l’organisation (connue des bandes dessinées) Autorité de variation de tempspour tenir le fauteur de troubles responsable.

La TVA veille sur ça Multivers et force le Loki capturé à faire cela avec Mobius (joué par Owen Wilson) et les chronométreurs Le chaos va bien à nouveau apporter à. Loki saute dans le moments les plus importants de l’univers cinématographique Marvelpour corriger à nouveau la chronologie – avec beaucoup de réticence, bien sûr.

Il y a plus à ce sujet dans le nouvelle bande-annonce découvrir:

Les autres acteurs de la série incluent Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant. La série est de Michael Waldron (« Rick et Morty ») et est dirigée par Kate Herron.

Le prochain film de Thor est déjà en cours de tournage

En plus de la nouvelle série MCU, il devrait y avoir des retrouvailles avec Loki dans la prochaine aventure cinématographique Thor 4 donnez au côté du dieu du tonnerre. Le film est actuellement tourné en Australie. Reste à savoir s’il y aura un lien direct entre la série et le film. Thor: Amour et Thunder est pour le Au cinéma le 6 mai 2022 annoncé.