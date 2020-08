Sur WhatsApp, vous pouvez rechercher des autocollants comme cela se produit déjà pour les emojis et les gifs: voici comment

Sur la plateforme de messagerie Whatsapp La possibilité est récemment arrivée de publier des autocollants animés, des autocollants mobiles que les utilisateurs réclament depuis des années. En plus de cette nouveauté, cependant, les développeurs d’applications travaillent sur une autre fonctionnalité liée aux autocollants: une barre de recherche qui vous permet de trouver le bon adhésif à utiliser au bon moment dans les conversations et les groupes.

L’actualité en avant-première

La nouvelle a été donnée par WABetaInfo, rapportant que dans les dernières versions préliminaires de l’application, il y a déjà presque tous les éléments qui font référence à la nouvelle fonctionnalité, y compris ceux de l’interface graphique. Comme la barre de recherche ne fonctionne toujours pas, son introduction était probablement un oubli de la part des développeurs; le prévisualiser dans l’application, cependant, vous donne la possibilité de comprendre à l’avance comment il se comportera lorsqu’il sera réellement activé et introduit dans les versions finales de WhatsApp.

À quoi sert la barre de recherche d’autocollants sur WhatsApp?

La barre de recherche d’autocollants sur WhatsApp a le même objectif que le même élément implémenté dans le panneau emoji et gif animé: il vous permet de trouver rapidement l’article souhaité dans un catalogue qui peut être difficile à parcourir. Sur WhatsApp en effet il n’y a pas de limite au nombre d’autocollants que vous pouvez télécharger: les packages disponibles sont nombreux, et installer ne serait-ce qu’une dizaine de 10 stickers chacun signifie devoir faire défiler une bibliothèque de 120. La barre de recherche vous permettra de retrouver rapidement tous les stickers avec des visages souriants, par exemple, ou avec des caractéristiques communes correspondant à la chaîne de texte saisie dans la case appropriée.

Où se trouve la barre de recherche d’autocollants sur WhatsApp

L’élément a été repéré dans la dernière version bêta de l’application, c’est pourquoi il n’est pas disponible sur tous les smartphones pour le moment. Lorsque la nouveauté fera ses débuts sur les versions finales de l’application pour Android et iOS, l’atteindre sera facile: il suffit d’aller à n’importe quelle conversation et d’appuyer sur le bouton bouton emoji à gauche de la zone de texte; après cette première étape il faudra passer du panneau emoji au panneau autocollant en appuyant sur le bouton relatif dans la barre inférieure, le troisième; toucher le loupe qui apparaîtra sur la gauche affichera la barre de recherche d’autocollants, dans laquelle il sera possible de rechercher l’autocollant souhaité parmi tous ceux déjà installés.

Comment activer la nouveauté à l’avance

La barre de recherche d’autocollants sur WhatsApp est en route bientôt sur tous les smartphones, mais ceux qui ont un téléphone Android peuvent déjà mettre la main sur la nouveauté en suivant une procédure assez lourde. Vous devez d’abord vous abonner au programme bêta de WhatsApp accessible depuis la page correspondante du Google Play Store, puis obtenir la version préliminaire de l’application. Même une fois la dernière version bêta de WhatsApp obtenue, la loupe qui donne accès à la barre de recherche n’apparaît pas toujours, mais seulement après que l’application a été fermée de force et seulement après le premier départ. Bref, le conseil est d’attendre quelques jours pour que la fonctionnalité soit apportée à tous les smartphones.