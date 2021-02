Sur Twitter, vous pouvez être payé en suivant: ce que sont les Super Follows et comment ils fonctionnent

Il existe une nouveauté intéressante pour les utilisateurs les plus fréquents de Twitter qui produisent des contenus à un niveau professionnel: une nouvelle fonction baptisée Super suivre ce qui permet uniquement aux fans les plus avides de montrer leurs pépiements qui sont prêts à payer des frais mensuels en espèces pour ce privilège. L’annonce est venue directement du réseau social lors de l’Analyst Day qui s’est tenu hier, jeudi 25 février, bien que pour le moment il n’a pas encore été prévu quand la nouveauté fera officiellement ses débuts pour toutes les parties intéressées.

Qu’est-ce que Twitter Super Follow

La fonction Super Follow est configurée comme une sorte de abonnement réservé pour des contenus plus élaborés publié par les utilisateurs. Ceux qui décident de rendre des tweets et du matériel disponibles via cette méthode pourront continuer à publier des tweets pour l’ensemble du public des abonnés et réserver un cercle plus restreint de leur travail sur Twitter à ceux qui sont prêts à payer pour le voir. Les avantages que les utilisateurs peuvent réserver à leurs super abonnés incluent non seulement des gazouillis exclusifs, mais aussi des newsletters dédiées et un badge à afficher sur votre profil pour se qualifier en tant que fan inconditionnel de l’influenceur ou de la personnalité en ligne suivie.

Il va sans dire que la nouveauté est dédiée à tous ceux qui ont un suivi suffisamment large ou passionné de personnes, même s’il n’est pas encore clair si Twitter décidera de limiter les bénéficiaires en suivant des critères tels que le nombre de followers ou la présence. d’un badge de vérification. Les détails sont également rares sur le coût de l’abonnement à la réception de contenu exclusivement pour un utilisateur: dans les exemples d’images fournies par le réseau social, un abonnement de 4,99 € par mois, mais la plate-forme peut fournir des options supplémentaires.

L’expérience communautaire

L’autre actualité annoncée tourne autour de la construction de communautés de personnes partageant des intérêts communs. Ce sont les communautés, des espaces virtuels au sein de Twitter que les utilisateurs pourront créer et assister pour trouver des gazouillis proches de leurs passions. Le cadre semble similaire à celui des forums et groupes thématiques sur Facebook, et sur Twitter, il représente une sorte d’évolution du concept générique mais efficace derrière les hashtags. Même pour voir les Communautés, cependant, cela prendra du temps: l’entreprise n’a pas anticipé quand elle compte faire ses débuts sur le réseau social.

