Sur quelles plates-formes «alternatives» les protestants ont planifié l’attaque du Congrès américain

L’assaut contre le Congrès américain qui s’est tenu dans la soirée du mercredi 6 janvier continuera à faire l’objet de discussions pendant des mois, entrant probablement dans les livres d’histoire. Parmi les nombreuses questions auxquelles les observateurs tentent de répondre sur l’incident, une concerne en particulierorganisation d’émeutiers qui a pris d’assaut les palais du pouvoir de Washington à un moment charnière pour l’élection du prochain président américain, Joe Biden. Bien qu’il n’y ait actuellement aucune preuve d’une planification méticuleuse de l’opération, en revanche forums alternatifs, plateformes et groupes de discussion nous en parlions déjà depuis des semaines actions violentes planifiées juste pour la journée du 6 janvier.

Le forum Donald

L’une des places virtuelles où l’on parle le plus de manifestations prévues mercredi dernier est la Le forum en ligne Donald. Le portail tire son nom d’un groupe de discussion dédié aux partisans de Trump et né il y a des années sur la plateforme sociale Reddit: ces derniers mois, en effet, les modérateurs du site avaient décidé de mettre les sceaux à la communauté en raison des violations répétées survenues entre les interventions concernant, surtout, les incidents d’incitation à la violence; certains membres du sous-groupe ont donc décidé de fonder un forum pour rassembler les exilés communauté et discuter de politique non censuré.

Parmi les sujets abordés ces derniers jours, il ne manquait même pas l’assaut contre le Congrès, qui s’est alors produit. Comme le rapporte Daily Beast, il y a eu des discussions sur le forum en termes génériques mais sans équivoque transformer la manifestation en une vraie guerre, de la volonté de porter des armes à feu sur le site de la manifestation contre les lois locales qui l’interdisent explicitement, mais aussi pour « prendre d’assaut les bureaux en chassant physiquement et même en tuant des traîtres pour reprendre possession du pays ». Les interventions de ce type sont marquées par des milliers de réactions et de réponses et ont sans aucun doute contribué à faire en sorte que les participants à la discussion se sentent responsabilisés, encouragés et même obligés de protester violemment.

Parler, le Twitter alternatif

je parlerai c’est une autre plateforme sur laquelle le sentiment pro-Trump a pu donner vie à la manifestation d’une volonté collective de révolte. Souvent appelé Twitter alternatif, il s’agit en fait d’un site de micro-blogging dont la base d’utilisateurs est beaucoup plus représentée par les partisans de Trump, les extrémistes conservateurs et les théoriciens du complot; sur le portail, rapporte Advance Democracy, ces derniers jours, il y a eu des exemples d’interventions similaires à celles interceptées sur le forum Donald.

Dans un message apparaît un Gif animé avec l’image d’un nœud coulant c’est un question adressée à d’autres utilisateurs demandant qui ils aimeraient voir « géré » en premier parmi Nancy Pelosi, John Roberts, Mike Pence et d’autres noms à préciser. L’auteur exprime sa préférence personnelle pour Pence; deux jours plus tard – le fait remarquer BuzzFeed News – pendant les manifestations, le chœur de « Hang Mike Pence » a été soulevé à plusieurs reprises.

Twitter, TikTok et plateformes de messagerie

Parmi les plateformes de messagerie, les chercheurs du Digital Forensic Research Lab interrogés par BuzzFeed identifient Télégramme comme canal de communication privilégié: le premier signal intercepté par le groupe provenait d’un chat lié à un mouvement paramilitaire qui parlait d’être « prêt à faire couler le sang » si les choses ne commençaient pas à aller mieux pour Trump. Aucune intervention d’intensité similaire n’a été trouvée sur Twitter et TikTok, mais un plus grand nombre de messages qui parlaient encore d’assister aux manifestations – souvent liés aux récits de la conspiration pro-Trump et du mouvement extrémiste QAnon.

Groupes Facebook

Ceux qui se sont organisés sur les groupes Facebook ne manquent pas. Après les événements du 6 janvier, les réseaux sociaux ont annoncé sous les projecteurs qu’ils avaient bloqué indéfiniment le compte de Trump, mais avant cette date, ils permettaient à des milliers d’utilisateurs d’organiser une présence violente sans être dérangés mercredi, comme c’est le cas. succès dans le groupe Red State Secession où les participants ont été invités à partager des adresses personnelles des «ennemis politiques» de Trump. Et pas seulement: le réseau social à travers ses algorithmes aussi recommandé des dizaines de groupes similaires aux supporters à ceux qu’ils visitaient, leur offrant ainsi à leur insu un véritable réseau de ressources organisationnelles.