Sur Netflix, le mode audio uniquement: voici comment cela fonctionne

À l’heure où les podcasts connaissent aussi une vraie seconde jeunesse Netflix envisage de s’adapter au nouveau paysage en commençant à proposer une manière spéciale d’utiliser son application qui exclut le signal vidéo de ce qui est joué. La communauté des XDA-Developers l’a anticipé dans ces heures, qui a jeté les yeux sur la nouveauté actuellement cachée dans l’une des versions préliminaires de l’application.

Celui en cours est un véritable mode uniquement audio, dédié à quiconque souhaite suivre les contenus proposés par la plateforme sans forcément y consacrer 100% d’attention en regardant l’écran. Sur Netflix, il existe des documentaires, des émissions de divertissement et d’information et de nombreux autres contenus qui peuvent facilement être suivi uniquement avec audition, mais aussi les films et séries télévisées dans certains cas sont agréables même sans images qui défilent devant les yeux.

Dans tous les cas, la société vise à donner aux utilisateurs la possibilité de choisir cette option à tout moment. Le mode est activé via un bouton nommé Vidéo désactivée qui apparaîtra dans l’interface des versions mises à jour de l’application; si vous appuyez dessus, l’écran deviendra noir et affichera uniquement les commandes de lecture du contenu. L’avantage de ce mode réside dans le fait que le flux audio reste actif en arrière-plan même lorsque l’application n’est plus au premier plan ou que l’écran est éteint: il est ainsi possible, par exemple, de mettre le téléphone dans sa poche ou d’utiliser d’autres applications tout en le spectacle continue de jouer.

Puisqu’il s’agit d’une fonctionnalité présente dans une version préliminaire de l’application, il n’est pas encore clair si et quand les développeurs la mettront à la disposition du grand public. Cependant, le fait qu’il ait déjà été possible de le trouver signifie que son développement est déjà à un stade avancé et que l’entreprise peut avoir des projets de diffusion sur versions de Netflix pour les téléphones Android et iOS.