Sur l’application Immuni, les positifs pourront bientôt se signaler

L ‘Application immunitaire il est sur le point de devenir enfin plus utile qu’il ne l’a été au cours des derniers mois, même si malheureusement le changement est peut-être tardif. Selon ce qui a été déclaré par garant de la vie privée Italienne, la plateforme pourra également fonctionner sans avoir besoin de l’aide de professionnels de la santé qui jusqu’à présent étaient nécessaires pour lancer le processus de traçage des contacts des nouveaux positifs de coronavirus. En gros, quiconque découvre avec un écouvillon qu’il a contracté Covid-19, pourra activer le système en toute autonomie de suivi qui via l’application informera tous les contacts proches rencontrés au cours des jours précédents.

Quels changements dans l’application Immuni

Tout continuera à se passer selon les principes de anonymat et protection de la vie privée qui distinguent l’application depuis sa création. Immuni ne collecte pas de données sur l’identité des utilisateurs, mais calcule simplement les temps de proximité entre un smartphone et ses voisins équipés de la même application active; ce qui change avec la prochaine mise à jour de l’application à venir est la procédure qui doit suivre ceux qui découvrent qu’ils sont positifs – le vrai talon d’Achille de toute la plate-forme.

Jusqu’à présent, en effet, le protocole prévoyait de contacter les services de santé par téléphone, censés guider l’utilisateur dans l’application et activer la procédure de reporting depuis leur unité de contrôle; dans la pratique, ce processus a rencontré résistance ou incapacité sur plusieurs fronts – des personnes légitimement inquiètes qui n’ont pas la clarté pour suivre le processus aux agents de santé qui, à l’autre bout du fil, ont découragé de suivre la procédure ou ne savaient pas comment la terminer. Le résultat a été une faible utilisation de l’application, malgré le fait qu’aux portes de la deuxième vague, il y avait eu une demande considérable pour celle-ci.

Rapports autonomes

Avec le feu vert du garant de la vie privée, Immuni peut sauter cet obstacle. Selon ce qui a été déclaré par l’autorité, « Ceux qui sont testés positifs peuvent interagir directement avec le système d’alerte Covid-19 en saisissant, dans la section spécifique de l’application Immuni, le code CUN (code national unique attribué par le système TS au rapports de test de diagnostic pour le SRAS-CoV-2) associés à votre propre rapport avec un résultat positif avec les 8 derniers chiffres de votre carte de santé « . En bref, le système vous oblige à surmonter certaines étapes potentiellement difficiles, mais rien qui ne puisse être accompli indépendamment.

L’avenir de l’application

Les données à saisir dans le système sont simplement destinées à références croisées avec ceux présents dans la base de données de votre ASST et vérifier une correspondance. De cette façon, il est possible d’éviter les notifications d’exposition vide, protégeant ainsi la vie privée. La nouvelle arrive tard: l’attention des citoyens se porte uniquement sur les vaccins et l’application Immuni – jamais mentionnée ces dernières semaines même par le gouvernement lui-même – a peut-être été désinstallée par de nombreuses personnes. L’espoir est que le nouveau système fonctionnera si bien qu’il convaincra les citoyens de redonner une chance à Immuni: la lutte contre la pandémie ne s’arrête pas avec les vaccins, et le suivi des infections restera une arme précieuse pour longtemps à venir.

