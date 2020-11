suppression active du bruit et polyvalence pour 89 euros

Les AirPod d’Apple ont mis au point un nouveau concurrent difficile.

Cela fait longtemps que je ne me suis pas engagé à lancer un large assortiment de produits au-delà des smartphones. La firme chinoise a une nouvelle fois réaffirmé cette stratégie dans la présentation de son nouveau realme 7 5G avec la mise en scène de deux autres appareils, le realme Watch S et le realme Buds Air Pro.

Du montre realme S Nous vous avons déjà dit tous les détails lors de son lancement en Inde et, comme nous l’avions prédit, son prix pour le marché espagnol serait 80 euros. Par conséquent, nous allons nous concentrer sur l’autre grande nouveauté, realme Buds Air Pro.

Annulation active du bruit – deux microphones dédiés

realme a sorti le realme Buds Air Pro, le casque le plus avancé de sa gamme à un prix vraiment compétitif, 89,99 euros qui sera disponible le 3 décembre.

Ils viennent avec annulation du bruit jusqu’à 35 dB, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur de l’oreille et une latence de battement de 94 ms. Ils intègrent la puissante puce realme S1 qui permet une consommation d’énergie ultra-faible et une connectivité stable.

Concernant sa batterie, il a une capacité de 486 mAh qui booste la lecture jusqu’à 25 heures, en s’appuyant sur l’étui de chargement. Avec le système ANC activé, il est possible d’écouter un total de 20 heures de musique. En outre, Grâce à la charge rapide, en seulement 10 minutes, vous aurez 3 heures supplémentaires de lecture. Sans compter le support de la charge de la couverture, de la firme ils promettent une durée de 5 heures avec le volume à 50%.

Le realme Buds Air Pro sera disponible en noir et blanc, aura le Certification de résistance à la transpiration IPX4et peut être contrôlé depuis l’application pour smartphones.

