Supposons l’âge, car 40 est le nouveau 30

Je suis né en 1976. Dans les années 70. J’avais déjà vu les directives, le premier président civil au Brésil. J’ai vu le 11 septembre en direct, la chute du mur de Berlin, la mort d’Airton Senna (ça fait encore mal) et d’autres idoles, que nous avons perdues à cause de la drogue ou du sida dans les années 90. J’ai vu les Spice Girls, les Flappers (ce groupe que Gretchen a chanté, tu te souviens?).

Je me suis fait des amis, en masse, et j’ai perdu beaucoup de monde. J’ai perdu ma grand-mère bien-aimée, mes grands-parents et quelques amis, tragiquement. J’ai vécu des romances, des amitiés, des voyages inoubliables, des expériences spirituelles incroyables.

J’ai traversé une grave dépression et une merveilleuse guérison. Je suis tombé malade et je serai guéri de nombreuses fois. J’ai terminé deux collèges. J’ai subi une intervention chirurgicale, une ou deux dents et des traitements de canal (oh, salope). J’ai vu des gens partir et d’autres arriver, j’avais trois merveilleux neveux (un toujours en route). J’ai vu l’amour, la guerre, le mal du pays, les illusions et les déceptions.

«À mon époque», je n’avais pas de téléphone portable. Pas même de courrier électronique. J’avais un téléavertisseur dans mon premier collège et je n’étais pas le seul. J’ai vu les voitures prendre des ailes et je n’ai même pas eu besoin de plus de carburant. Et ce n’est qu’un résumé. Cela ne fait que 40 ans! Notre idée du temps est très compliquée. Parfois, cela semble beaucoup, mais dans l’histoire du monde, 40 ans, ce n’est rien! C’est un éternuement, peut-être même moins. Oui, j’ai vécu des années où de très nombreux changements dans le monde ont eu lieu.

Des années où la technologie a conquis le monde. Des années qui sont sorties de nulle part et qui sont entrées dans tout à l’ère d’Internet, de la communication globale, de l’hyperactivité humaine. Les excès de l’information, les épidémies de virus Ebola et Zika et moi continuons. Et cela ne fait, je le répète, que 40 ans.

Certaines personnes ont des problèmes d’âge et je n’ai jamais fait partie de ceux-là. C’est parce que je sais que j’ai vécu chaque jour, chaque année, chaque minute de chaque seconde, ici même en moi. Que j’ai analysé chaque détail, goûté chaque expérience comme unique.

Je n’ai rien laissé blanc ou battu. J’ai fêté tous mes anniversaires, un par un, certains avec beaucoup de monde (comme une grande fête depuis 30 ans), certains avec quelques bons amis. J’ai beaucoup vécu et je sais que je n’en suis qu’au début.

Que vous ayez 40, 50 ou 20 ans, peu importe. Peu importe ce que dit votre identité, ce qui compte, c’est toujours votre esprit. Il n’y a pas de retour dans le temps (du moins ils ne l’ont pas encore trouvé). Vous pouvez toujours aller de l’avant, apprendre de tout et continuer à célébrer la vie. Vivre est très dangereux et vous n’êtes peut-être pas passé aujourd’hui, alors vivez. Telle est ma philosophie de vie jusqu’à aujourd’hui.

Je dois remercier l’Univers d’avoir eu la chance d’arriver ici. Merveilleux, beau à ma manière, heureux et satisfait. Plein, plein d’expériences sympas et mûr pour savoir ce que je veux et où je vais. Après le 24 mars, je serai là, «enta». Une vie heureuse! Satisfait et heureux de mon existence.

Vivez chaque étape! La vie est toujours chargée lorsque vous sautez quelque chose. Si cela doit être, que ce soit. Si c’est pour vivre, vivre. On se jette dans les expériences sans crainte d’être heureux ou malheureux. Oui, vous serez blessé, je vous le garantis. Mais continuez à risquer d’être vraiment heureux. Cela change ce qui doit changer et, s’il a peur, cela va avec la peur. La vie doit être vécue et l’âge doit être célébré !! Heureux «enta» !!

