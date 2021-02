Superman & Lois: Showrunner parle des points forts de la série

Le CW est sur le point de présenter sa septième série appartenant à la Arrowverse avec la première de plus en plus rapprochée de « Superman et Lois», Rejoindre la gamme de plus en plus étendue de séries basées sur les super-héros qui atteindront la télévision en 2021. Juste merveille comportera cinq nouvelles séries d’action en direct et une série animée.

Le genre de super-héros dans le récit est celui qui a gagné en force ces dix ou quinze dernières années et bien que l’on puisse encore trouver certains vestiges d’originalité et de fraîcheur, la vérité est que de nombreux produits ne sursaturent qu’un marché de moins en moins ce genre d’histoires, qui est un défi pour les personnes derrière la nouvelle série de Le CW.

«Quoi que vous fassiez avec ces émissions, vous voulez les rendre légèrement différentes», commenterait le showrunner. Todd Helbing sur son récent panel au TCA. « Nous nous rapprochons de cela comme un film, du rapport hauteur / largeur à la photographie en passant par la conception de la maison ou de la ferme. »

Nous sommes en concurrence avec les émissions par câble et en streaming. Nous voulons pouvoir le faire et offrir au public quelque chose de qualité égale.

La série présentera à nouveau les performances de Elizabeth Tulloch, qui reprend son interprétation comme Lois lane après son apparition dans « Crise sur des terres infinies« À côté de Tyler Hoschlin, qui apparaîtrait comme Superman dans la serie Arrowverse « Super Girl».

Tulloch Il aurait également partagé quelques mots sur la différence entre la série et les autres productions du genre, soulignant que les scénaristes lui auraient vendu l’idée en la comparant à la série « Les lumières du vendredi soir». «C’était très terre à terre et très réaliste», explique l’actrice.

« Une partie de ce à quoi j’espère que le public répondra dans l’émission est que ce couple, même si elle est cette journaliste dynamique et même s’il est Superman, ils sont incroyablement racontables et traitent les mêmes problèmes que les gens normaux. »

« Superman et Lois»Présentera le couple titulaire cherchant à équilibrer sa vie professionnelle et sentimentale, tout en Clark il ne supporte plus de cacher son identité à ses enfants Jonathan Oui Jordan. Sa première est prévue le 23 février.