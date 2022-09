Super Who ? : un film amusant pour les fans de super-héros

in

pas de spoilers

super qui ? est une satire française des films de super-héros américains qui parvient à frapper la bonne touche pour susciter le rire que le film promet.

© BF ParisCédric comme Badman

super qui ? est un film français qui suit les alternatives dans la vie de Cédric, un jeune homme qui veut être acteur mais qui jusqu’à présent n’a pas eu beaucoup de chance dans le domaine, à part une publicité pour le préservatif « super petit » ce qui l’embarrasse un peu. Il fait donc partie des candidats pour conserver le rôle de Homme mauvaisle premier super-héros français.

Cédric veut juste rendre fier son père, un policier respecté qui choisit encore de donner une chance à son fils. Le film met bien en évidence les amitiés du protagoniste avec certaines caractéristiques qui font rire tôt, comme la relation amoureuse et sexualisée entre l’un des amis de Cédric et la mère d’un autre membre du groupe de l’acteur.

Un autre personnage qui jouera un rôle important dans le film est la sœur de Cédric, une femme forte et autonome qui fera tout son possible pour aider l’acteur, mais pourquoi aura-t-elle besoin d’aide ? Une nuit, il a un accident avec la voiture de série de Homme mauvais alors qu’il est habillé en super-héros et perd la mémoire. Sa conclusion au réveil est qu’il est vraiment à propos de ce personnage. C’est le coup d’envoi d’une satire incontournable.

Une excellente satire du monde des super-héros

Si vous êtes un fan de films de super-héros super qui ? c’est définitivement une bande pour vous. On y trouve d’innombrables références mêlées à un humour français qui ne retient rien, comme la scène où le célèbre baiser de Mary Jane Watson est recréé et homme araignée où le caractère de Tobey Maguire c’est à l’envers. Dans ce cas la fin de la séquence est pour la mémoire…

super qui ? Elle ne se prend pas au sérieux depuis ses débuts avec le héros Homme mauvais imiter Homme chauve-souris même avec un ennemi juré qui est une version diluée du Joker : Le Clown, qui dans cette histoire est un acteur de renom, Alain Belmont, qui a été l’inspiration de Cédric pour devenir interprète et fera également partie intégrante de cette histoire où le faux super-héros Il se peut que je doive résoudre un cas très réel.

La conclusion est que super qui ? fait un excellent travail pour se moquer du genre super-héros qui est actuellement le plus réussi en termes de box-office et d’intérêt des grandes masses qui viennent au cinéma pour se divertir. C’est pourquoi nous pensons que ce film français peut bien être apprécié par le même public qui comprendra ses références et partagera les mêmes éléments qui font de cette histoire une comédie très drôle.

super qui ? avec Philippe Lacheau en Cédric, Élodie Fontan en Éléonore, Alice Dufour en Laure, Jean-Hugues Anglade en Michel Dugimont, Tarek Boudali en Adam, Julien Arruti en Seb, Georges Corraface en Alain Belmont et Amr Waked en Le schyzo, entre autres. . Le film est réalisé par le protagoniste Philippe Lacheau à partir d’un scénario de lui-même avec Julien Arruti et Pierre Dudan. Le film sort au cinéma le 29 septembre.

