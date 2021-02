Super-Terre, trois géantes gazeuses découvertes par des lycéens grâce aux données TESS

02 févr.2021 09:33:14 IST

Deux lycéens du Massachusetts ont aidé à découvrir quatre nouvelles exoplanètes, selon de nouveaux rapports. Les lycéens, Kartik Pingle, 12 ans, et Jasmine Wright, 18 ans, sont les deuxième et troisième auteurs de l’article décrivant la découverte publiée le 25 janvier dans Le journal astronomique. Selon un sortie par Harvard, les deux ont participé à la recherche qui a détaillé la découverte de quatre nouvelles exoplanètes à environ 200 années-lumière de la Terre grâce au programme de mentorat pour la recherche étudiante (SRMP) au Centre d’astrophysique de Harvard & Smithsonian (CfA).

Selon le rapport, le SRMP met en relation des lycéens locaux intéressés par la recherche avec des scientifiques du monde réel à Harvard et au MIT. Le tout est réalisé par l’astrochimiste Clara Sousa-Silva.

En parlant de cela, Sousa-Silva a appelé cela une courbe d’apprentissage abrupte, ajoutant qu’à la fin du programme, les étudiants peuvent dire qu’ils ont fait des recherches actives et de pointe en astrophysique.

Sousa-Silva a ajouté que les réalisations de Pingle et Wright sont rares, car les lycéens peuvent à peine publier des recherches.

Les deux, sous la direction du mentor Tansu Daylan, post-doctorant au MIT Kavli Institute for Astrophysics and Space Research, ont étudié et analysé les données de TESS, en se concentrant sur TESS Object of Interest (TOI) 1233, une étoile brillante semblable à un soleil, se rétrécissant jusqu’à la lumière de TOI-1233 pour voir si des planètes faisaient tourner l’étoile.

Pingle a expliqué qu’ils cherchaient à voir des changements de lumière au fil du temps, l’idée étant que si la planète transite par l’étoile, elle la recouvrirait et diminuerait la luminosité du soleil.

L’équipe a fini par découvrir quatre planètes tournant autour de TOI-1233.

Wright a ajouté qu’elle était excitée et choquée, ajoutant que bien qu’ils savaient que c’était le but de la recherche, mais infliger une amende à un système multiplanétaire était en fait très cool.

Selon le communiqué, trois des planètes sont des « sous-Neptunes », ou planètes gazeuses, plus petites mais similaires à Neptune de la Voie lactée. Ils mettent entre 6 et 19,5 jours pour orbiter autour de l’étoile. Le quatrième est une «super-Terre», qui est grande et rocheuse, et orbite en un peu moins de 4 jours.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂