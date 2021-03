Super switch avec puce graphique Nvidia?

Il y a quelque temps, des initiés en ont signalé un Écran OLED, la Nintendo de Samsung pour la nouvelle Nintendo Switch Pro, respectivement Grand interrupteur achats. Il y a maintenant de nouvelles références à la technologie du modèle successeur de Switch. Nintendo est censé coopérer avec Nvidia et désormais se passer de la puce Tegra X1.

Selon Bloomberg, il pourrait en fait s’agir d’une nouvelle puce graphique de Nvidia, et en particulier du Technologie DLSS est ici crucial pour obtenir une sortie 4K en mode TV. DLSS (Deep Learning Super Sampling) est une technologie de rendu prise en charge par l’intelligence artificielle. Les images de base sont mises à l’échelle d’une certaine manière, puis sont bien meilleures et plus nettes sans avoir besoin de les rendre de manière native. De cette façon, les graphiques peuvent être facilement extrapolés avec peu d’effort technique – et en temps réel.

DLSS est utilisé dans les cartes graphiques Nvidia depuis la série RTX 20. Dans le Super Switch, le chipset devrait finalement augmenter les performances du processeur graphique et du processeur.

4K uniquement pour les nouveaux jeux et prix plus élevé

En raison du fait que le DLSS-Tech nécessite un nouveau code dans la programmation d’un jeu pour qu’il fonctionne, seuls les titres à venir seront probablement affectés par la mise à jour graphique pour le moment.

De plus, selon les analystes, le Super Switch est à un niveau de prix différent. La prime de prix pour le nouveau modèle de commutateur devrait être d’environ 100 € mensonge, ce qui signifierait un supplément de 100 euros dans ce pays.