Super Nintendo World ouvre officiellement ses portes

Après des mois de retards, Universal Studios Japon a finalement organisé la cérémonie d’ouverture officielle de Super Nintendo World aujourd’hui, 18 mars.

Le pack thématique sera le premier d’une ligne d’entre eux à divers endroits dans Universal Studios, bien qu’il semble que la pandémie de coronavirus en cours a considérablement retardé construction dans d’autres parties du monde.

Le Créateur de Mario, Shigeru Miyamoto, a assisté à l’inauguration, tout comme le président et chef de la direction de Universal Parks & Resorts, Tom Williams, et le président et chef de la direction d’Universal Studios Japan, JL Bonnier.

Monde Super Nintendo C’est un parc à thème de divers niveaux qui propose des attractions et des jeux sur le thème de la franchise de Super Mario Bros.

Comme indiqué ci-dessus, Monde Super Nintendo est maintenant officiellement ouvert en Universal Studios Japan.