Super Nintendo World Direct, le prochain événement japonais, aura lieu aujourd’hui

Nous attendons les annonces de jeux et les Japonais vont nous planter un Super Nintendo World Direct ce soir.

Nintendo a des choses qui sont des pétards. Dès que vous oubliez comment les annonces de jeux sont faites, comment pouvez-vous nous faire deux présentations en moins de 24 heures. Tout serait génial si ce n’était pas pour ce que nous allons avoir ce matin est un Super Nintendo World Direct. En d’autres termes, un événement qui se déroulera uniquement sur le nouveau parc d’attractions de l’entreprise. Pas de jeux. Rien.

L’émission peut être vue ce soir à partir de 00h00, à l’époque de la péninsule espagnole. Comme toujours, vous pouvez consulter le calendrier de votre emplacement à partir d’ici. Pendant l’événement, nous aurons 15 minutes dans lequel nous verrons le parc mais, comme vous pouvez l’imaginer, ce ne sera qu’en anglais. Au moins dans l’émission ce matin.

Les 19-12, il y aura une Nintendo Direct de 15 minutes sur SUPER NINTENDO WORLD ™! Nous montrerons #SUPERNINTENDOWORLD dans @USJ_Official. La vidéo ne contiendra pas d’informations sur les jeux. Suivez à 00:00 CEST le 19/12 (en anglais uniquement): https://t.co/Ul8pD8t8ZS pic.twitter.com/69JFS5ytFI – Nintendo Espagne (@NintendoES) 18 décembre 2020

Si nous voulons le voir en espagnol, nous devrons attendre 8 heures de plus. À 08h00 (heure de la péninsule espagnole), nous pouvons voir la même émission en espagnol sur la chaîne officielle Nintendo sur YouTube.

Et au cas où il y aurait une trace de doute, d’espoir ou de tout ce à quoi vous voulez penser, non. Il n’y aura pas d’annonce de match pendant la diffusion. Ils l’ont indiqué très clairement dans le même tweet dans lequel ils ont annoncé le Direct. Et ils le disent dans toutes les langues possibles. Alors oubliez d’avoir quoi que ce soit sur un titre secret, caché ou caché dans l’événement.

Il semble donc que, finalement, l’entreprise va laisser le reste de 2020 en blanc en ce qui concerne les annonces concernant ses futurs titres. On attend toujours de savoir quelque chose sur Bayonetta 3, Breath of the Wild 2 ou même un autre jeu déjà annoncé, comme Pokémon Snap ou Shin Megami Tensei V.Mais ça, chers coupables, sera dans un autre Nintendo Direct dans une galaxie lointaine, très lointaine. .