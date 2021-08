Super Monkey Ball : Banana Mania ramène le rythme de Jet Set Radio

Voici un caméo sur lequel nous ne nous attendions pas à écrire aujourd’hui : la renommée de Beat of Jet Set Radio sera un personnage à débloquer dans la collection remasterisée Super Monkey Ball : Banana Mania. Le patineur à roues alignées avec lunettes sera déverrouillable gratuitement pendant le jeu normal selon SEGA, et convertira même les bananes à collectionner en pots de peinture.

Sorti le 5 octobre, Banana Blitz proposera des niveaux et des mini-jeux des trois jeux Super Monkey Ball originaux, nettoyés pour PlayStation 5 et PS4. Ce n’est que le premier de « plusieurs personnages invités emblématiques », alors attendez-vous à ce que Kazuma Kiryu, Sonic the Hedgehog (déjà la rumeur, pour être juste) et peut-être même Ryo Hazuki fassent la coupe finale.