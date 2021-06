Super Monkey Ball : Banana Mania arrive sur PS5, PS4 le 3 octobre

Après des mois de fuites, Super Monkey Ball: Banana Mania a finalement été dévoilé pour PlayStation 5 et PS4, révélant qu’il s’agit d’une compilation remasterisée avec Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 et Super Monkey Ball Deluxe. Donc, en d’autres termes, c’est exactement ce pour quoi les fans de la franchise ont tapé du pied.

Le jeu coûtera 39,99 € et, si vous achetez l’édition anniversaire physique, vous obtiendrez un livre d’art, une couverture réversible, une pochette de collection et 10 articles cosmétiques. Alternativement, une option Digital Deluxe plus chère de 49,99 € sera disponible, comprenant des skins de personnages classiques, des skins de console légendaires, des éléments de jeu personnalisables et une bande-son de retour.

Vous pouvez consulter la bande-annonce de la version Nintendo Switch intégrée ci-dessus.