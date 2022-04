Super Mario Bros : le film reporte sa première au printemps 2023

La collaboration entre Nintendo et le studio de production IlluminationDivertissement a retardé la sortie du prochain »Super Mario Bros. », un film qui mettra en vedette Chris Pratt. L’annonce a été faite par nul autre que Shigeru Miyamotole créateur original de Mario, qui, via le compte officiel de Nintendo of America, a confirmé que la bande déplacerait sa première au printemps 2023, plus précisément au 7 avril en Amérique du Nord et au 28 avril au Japon.

Auparavant, Miyamoto avait prévu la date de sortie du film Mario pour novembre 2021, précisant que le film était presque terminé. Bien qu’aucune explication n’ait été donnée quant à la raison pour laquelle le film a été retardé, Nintendo a assuré que le film était sur la bonne voie et que ce serait une excellente production que tous les fans du plombier au bonnet rouge apprécieraient.

C’est Miyamoto. Après avoir consulté Chris-san, mon partenaire chez Illumination sur le film Super Mario Bros., nous avons décidé de déplacer la sortie mondiale au printemps 2023, soit le 28 avril au Japon et le 7 avril en Amérique du Nord. Mes plus sincères excuses, mais je vous promets que cela en vaudra la peine. —Nintendo d’Amérique (@NintendoAmerica)

La nouvelle a récemment annoncé que l’acteur Charlie Day prêterait sa voix au personnage de Luigi. Day a confirmé que la production du film est gardée dans le plus grand secret, à tel point qu’il n’a même pas reçu ou vu le scénario. « Je ne sais rien », a-t-il déclaré dans une récente interview. « Je me présente sur le plateau et ils me disent : « Tu dis ceci et tu dis cela », et tout est vraiment amusant et bon, puis je sors et il y a comme deux gars en combinaison avec des marteaux qui disent : « Ne parlez-en à qui que ce soit ! ça, Charlie ! »

Chris Pratt exprimera Mario dans le film, une décision qui a été fortement critiquée au début, étant donné que l’acteur des « Gardiens de la Galaxie » n’est pas italien. Cependant, le producteur et fondateur d’Illumination Chris Meledandri est venu à la défense de Pratt en disant :

« Eh bien, en tant qu’italo-américain moi-même, je comprends les commentaires. Charlie Day, qui joue Luigi, vient en fait d’un héritage italien. Ouais, c’est donc notre clin d’œil. »

Maintenant, il faudra attendre encore un peu pour voir le film »Super Mario Bros. », qui sortira en salles le 7 avril 2023, une occasion spéciale pour voir le héros du Royaume Champignon sauter sur grand écran.