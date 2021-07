Suni Lee réagit à la vidéo d’une famille folle de sa victoire : « Les gens pour qui je fais tout ça »

Personne n’a applaudi plus fort Suni Lee que sa famille à la maison alors que l’olympienne de 18 ans a remporté la médaille d’or dans la finale de gymnastique individuelle féminine jeudi.

Lee a partagé une vidéo sur Twitter du compte NBC Olympics de sa famille et de ses amis à Oakdale, Minnesota, la regardant concourir, car les spectateurs ont été interdits aux Jeux de Tokyo en raison de la pandémie de COVID-19.

Le clip montre le moment réconfortant où les proches de la gymnaste éclatent en cris et en acclamations lorsqu’elle décroche l’or.

« Les gens pour qui je fais tout ça », a tweeté Lee, accompagné d’un emoji en pleurs. « JE VOUS AIME TOUS. »

Gia Vang, présentatrice de la filiale de NBC à Minneapolis, partagé une autre vidéo montrant la réaction émotionnelle des parents de Lee lorsqu’ils ont appris que leur fille était la championne individuelle du concours complet.

« Elle l’a fait. @sunisalee_ est la reine des finales du concours général de gymnastique féminine et ses parents. OMG. Des larmes partout », a écrit Vang.

La foule s’est déchaînée ! Stephen Maturen / Getty Images

Le père de la gymnaste, John Lee, a appelé à la 3e heure d’AUJOURD’HUI peu de temps après sa victoire et a déclaré à quel point il était fier de sa fille.

« Il n’y a aucun mot qui puisse exprimer cela en ce moment », a-t-il déclaré à Al Roker et Craig Melvin.

Bien qu’il n’ait pas encore eu la chance de parler avec sa fille après sa victoire, il savait qu’elle était également ravie.

« Je ne pense pas qu’elle puisse avoir de mots à exprimer non plus », a-t-il déclaré. « Je pouvais voir dans ses yeux qu’elle pleurait, alors je sais qu’elle est excitée et heureuse et nous sommes si fiers d’elle. »

Avec sa médaille d’or, Lee devient la cinquième gymnaste américaine consécutive à remporter la première place de la finale du concours multiple individuel aux Jeux olympiques. Elle vient également d’entrer dans l’histoire aux jeux en tant que première Américaine Hmong à non seulement faire partie de l’équipe américaine de gymnastique, mais aussi remporter une médaille d’or.

Tous les regards étaient tournés vers l’équipe de gymnastique féminine des États-Unis après que Simone Biles se soit retirée de manière inattendue des finales par équipe plus tôt cette semaine, puis s’est retirée du concours général individuel de jeudi.

Alors que John Lee célébrait la victoire de sa fille, il a également partagé un message touchant pour Biles.

« Je vais lui dire que je suis si fier d’elle », a-t-il déclaré. « Je veux dire à son équipe que quoi qu’il arrive, vous la soutenez tous et je veux dire à Simone qu’elle est vraiment la CHÈVRE parce qu’elle laisse ma petite fille apporter la médaille d’or.