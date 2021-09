Sung Kang pense que la franchise Fast & Furious doit être classée R

Hollywood est bien connu pour adopter la méthode de travail « si ce n’est pas cassé » lorsqu’il s’agit de leurs plus grandes franchises de films rentables – eh bien, à moins qu’ils ne les redémarrent et que tout se passe – donc après avoir produit neuf Fast and Films furieux avec une cote PG-13, y a-t-il une chance que nous puissions voir la série de films à indice d’octane élevé se terminer dans une finale classée R? Probablement peu probable, mais Sung Kang aimerait certainement voir une sortie plus sombre pour le Rapide gang avant que la franchise ne soit mise au lit.

L’acteur, qui reviendra dans le rôle de Han dans Fast & Furious 10, veut voir la cote familiale abandonnée pendant un petit moment, même si cela signifie un film dérivé. Bien qu’il ait été bien documenté que les principaux Rapide la franchise va se terminer par un double en-tête, il y a peu de chances que le studio décide d’éliminer une énorme partie du public qui est revenu à la série encore et encore, mais avec de nombreux fans originaux des films maintenant étant près d’une décennie de plus, une future itération pourrait peut-être en tirer parti. Cela ne dérangerait certainement pas Kang si tel était le cas, comme il l’a dit dans une interview avec ScreenRant.

« J’aimerais voir le Rapide les films, au moins l’un d’entre eux, sont classés R », Sung Kang a déclaré en discutant de la sortie à domicile de F9. « Allez super sombre, pour voir où cela pourrait aller. Je ne sais pas quel personnage cela va être, quelqu’un doit devenir sombre, vraiment sombre. Et ce serait peut-être cool à voir. »

Comme suggéré, si la franchise allait prendre une tournure plus sombre, il est probable que cela impliquerait un personnage se ramifiant hors de la franchise, d’une manière similaire à la façon dont Harley Quinn est sorti de l’original axé sur la famille. Escouade Suicide dans sa propre aventure classée R, puis celle de James Gunn, classée R de la même manière La brigade suicide. Les deux derniers films de la saga principale seront réalisés par Justin Lin et verront une véritable fin à l’histoire de Dom Toretto, et c’est quelque chose que tout le monde veut être le plus grand film Fast de tous.

« L’idée que le dernier chapitre soit deux films est correcte », a déclaré Lin dans une interview avec Collisionneur. « Je dois dire que je suis tellement content – parce que je pense que lorsque je suis entré dans cette franchise pour la première fois, une suite n’était pas une donnée. Vous deviez la gagner, vous savez? Et donc être assis ici à vous parler et partir, « Oh ouais, il va y avoir deux autres films ! » Je suis comme, ‘Wow.’ Cela signifie beaucoup. Donc, chaque jour, quand je me réveille, j’essaie de reconfigurer et de m’assurer que tout ce dont nous parlons en termes de processus donnera le meilleur résultat. Mais je pense qu’avoir un chapitre dans deux films est correct . C’est là que je suis assis aujourd’hui. »

Une fois ces deux derniers films sortis, on ne sait pas ce que l’avenir réserve au Rapide franchise, mais avec de nombreuses pistes explorées comme prochaines étapes potentielles, nous pourrions encore voir ce film classé R dont Kang aimerait certainement faire partie.

F9 est actuellement le troisième film le plus rentable de l’année dans les cinémas après avoir été dépassé par Shang-Chi le week-end dernier, et la saga cherche maintenant à capturer sa part du marché de la vidéo domestique avec ses sorties Blu-ray et DVD. Cette nouvelle est originaire de ScreenRant.

Sujets : Fast and Furious, Fast and Furious 10