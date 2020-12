Summer Walker lance Ghetto Earth Records et signe son premier artiste

La chanteuse a également expliqué comment elle avait trouvé le nom de son label et a déclaré qu’elle voulait soutenir, et non contrôler, ses artistes.

Elle est peut-être enceinte de son premier enfant, mais cela ne veut pas dire que Summer Walker est prête à ralentir. La chanteuse R&B a annoncé mercredi 9 décembre qu’elle avait lancé son propre label, Ghetto Earth Records, une empreinte d’Interscope Records. Non seulement elle a travaillé à la mise en service du label, mais Walker a également signé son premier artiste. « J’ai inventé Ghetto Earth parce que la Terre est un ghetto », a déclaré le chanteur dans un communiqué. «Je ne veux pas contrôler la musique de mon artiste. Je veux qu’ils soient pleinement impliqués dans tout ce qu’ils diffusent. Je suis juste là pour les soutenir et les aider à se rendre là où ils essaient d’aller dans la vie. » NO1-NOAH est le premier artiste sur Ghetto Earth, et il est ravi de commencer le voyage avec Walker et son équipe. « Je suis ravi de montrer aux gens ma musique et ce que j’ai à offrir », a déclaré NO1. «J’ai l’impression que faire partie de l’équipe de Summer, Ghetto Earth Records, est la bonne maison pour moi pour être aussi créative que possible en tant qu’artiste. Elle comprend vraiment ce qu’est une véritable artiste, car elle en est elle-même. Je suis libre de créer ici, et c’est toujours un grand sentiment en tant qu’artiste de pouvoir faire de la musique pour une équipe qui obtient le son que vous essayez de créer. « NO1-NOAH a fait une apparition sur Summer’s La vie sur Terre EP. Son prochain single, « Ridin For My Love », paraîtrait vendredi 11 décembre. [via]