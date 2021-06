Summer of Soul Trailer : découvrez le documentaire musical révolutionnaire de Questlove dans les salles de cinéma en juillet

Questlove, maître musicien, professeur d’« Albums classiques » à NYU, leader des Roots et maître « au clair de lune » de la bande originale de Tard dans la nuit avec Jimmy Fallon vient d’ajouter le réalisateur de long métrage avec son documentaire révolutionnaire L’été de l’âme braquer les projecteurs sur six semaines à l’été 1969, à seulement cent milles au sud de Woodstock. Le Harlem Cultural Festival a été tourné à Mount Morris Park (aujourd’hui Marcus Garvey Park).

Cette séquence inédite présente un parallèle de l’histoire en cours à une époque de troubles, de changement radical et d’une croisade pour l’égalité. Le film comprend des concerts de Stevie Wonder, Nina Simone, Sly and the Family Stone, Gladys Knight and the Pips, Mahalia Jackson, BB King, The 5th Dimension et plus encore. L’aperçu que nous donne la bande-annonce donne envie de se lever et de se joindre aux mouvements et au mouvement.

Questlove, connu pour sa connaissance encyclopédique de l’histoire de la musique, n’avait jamais entendu parler de l’événement et, lorsqu’il a été approché par les producteurs Robert Fyvolent et David Dinerstein, a déclaré: « Je pensais que ces deux-là essayaient de me faire acheter des billets pour Jimmy Fallon. » Lorsqu’on lui a présenté les images, il savait qu’il devait montrer ce moment culturel profondément important qui avait été presque entièrement perdu pour l’histoire. « Le festival était un moyen de compenser la douleur que nous avons tous ressentie après MLK », a déclaré le révérend Jesse Jackson, qui a pris la parole lors du festival. « Les artistes ont essayé d’exprimer les tensions de l’époque, une douleur féroce et une joie féroce. »

Les événements commençant en 1967, lancés par l’organisateur local Tony Lawrence, étaient initialement prévus pour être une série de concerts hebdomadaires gratuits le dimanche après-midi au Mount Morris Park de Harlem avec le soutien du New York City Parks Department. En 1969, les 10 meilleurs A-listers se produisaient devant plus de 50 000 personnes se joignant à une célébration d’une nouvelle culture, d’une guérison et d’un changement radical. Hal Tulchin, un réalisateur de télévision local, a filmé les concerts avec une équipe professionnelle, mais les images se sont retrouvées dans son sous-sol de la banlieue de Westchester pendant près de 50 ans. « Non seulement les images ont été oubliées, mais elles ont été négligées », explique Sasha Tulchin, la fille de Hal. « Ce n’était pas voulu, et puis c’était oublié. »

« Je pensais que ce serait un petit film d’art et d’essai tranquille », dit Questlove. Après avoir signé en tant que réalisateur et passé au crible 45 heures de séquences, il poursuit en disant: « Ma télévision était comme un aquarium. » Qu’est-ce qui l’a propulsé ? « La question numéro un que j’avais était : « Qui ne voudrait pas voir ça ? », dit-il. « Pourquoi cela n’a-t-il pas été écrit ? Qui jetterait ça ? »

Ce qui a commencé comme une histoire musicale racontée à travers des images déterrées en 2017 est devenu un maillage nuancé de notre passé et de notre présent. Les artistes racontent leurs histoires du festival et de leur présent. Le récit a dû être modifié par rapport à notre objectif de 2017 pour refléter notre réalité de 2021. Ce travail d’amour, cette résurrection de records indicibles et oubliés a été reconstitué avec ferveur et passion pour les générations passées et à venir. « Cela devait sortir il y a 50 ans, et j’étais censé voir ce film à l’âge de quatre ans », dit-il. Ces citations sont venues de Rolling Stone.

« Lorsque Woodstock est sorti, le film a fait des noms familiers de chaque artiste qui est apparu dans le film. La légende de ce concert a fini par définir une génération… Et donc, par conséquent, quand vous pensez à la fin des années 60, vous pensez aux hippies, à la boue, à l’amour libre, à Hendrix, à toutes ces choses. » Questlove, cependant, nous a donné un appendice essentiel à notre définition de l’été de l’amour.

