Suivez l’événement caritatif TheGrefg en direct

Le streamer populaire TheGrefg annonce un avantage en direct pour battre le record des téléspectateurs sur Twitch. Nous vous montrons le calendrier.

Aujourd’hui, l’arrivée d’une association caritative spéciale en direct a été annoncée sur la chaîne YouTube de Grefg. Cet événement caritatif sera en direct via Twitch, et le streamer populaire célébrera également le record de personnes simultanément regardant un flux et atteignant cinq millions d’abonnés.

Tous les profits du flux seront destinés à une cause caritative, et Twitch promet également de doubler le montant, jusqu’à un plafond de 50000 €. Mais cela ne prendra effet que pendant une heure du streaming entier, une heure appelée «Power Hour». Ci-dessous vous avez le calendrier de cette association caritative en direct. En Espagne, ce sera le dimanche 6 décembre à 17h00. L’idée est que le live dure jusqu’à 22h00 le soir en jouant à Fortnite et en discutant avec les personnes présentes dans le chat, en plus de l’aide des invités.

Pour l’instant, les invités qui pourraient être présents à TheGrefg en direct ne sont pas connus, mais il ne serait pas très déraisonnable de penser que d’autres grands streamers espagnols apparaîtront. Ce qu’il n’y a pas, c’est une annonce de sa peau pour Fortnite. Après l’introduction de Kratos dans le jeu vidéo Epic Games, la seule chose qui manque est un costume de Grefg et quelque chose lié à Dragon Ball.

Calendrier en direct de la Grefg Charity

Vous pouvez suivre la ligne directe à partir du lien suivant. Ci-dessous, l’image avec les heures dans différents pays. La vie caritative devrait durer environ cinq heures, mais comme vous le savez, cela peut être prolongé. De plus, TheGrefg l’annonce dans la vidéo youtube qui a été mise en ligne aujourd’hui samedi il y a quelques heures environ.