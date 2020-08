Suicide Squad-Remake : le rôle des acteurs se dévoile un peu plus

La célébration de l’anniversaire du cinéaste James Gunn a offert aux fans de la DCEU un plaisir inattendu. Les principaux acteurs du prochain film du cinéaste, The Suicide Squad, se sont réunis (virtuellement) pour souhaiter un joyeux anniversaire à J.Gunn. La vidéo, qui a été partagée sur Twitter, contenait également des références aux personnages que les acteurs vont jouer, dont beaucoup ont jusqu’à présent gardé l’identité de leur rôle bien cachée.

La vidéo commence avec Margot Robbie faisant une brève imitation de son personnage de Harley Quinn, confirmant son retour dans ce rôle désormais incontournable pour la comédienne. Cette information était déjà connue des fans. Ce que l’on ignore pour l’instant, c’est quels personnages Idris Elba, John Cena et David Dastmalchian vont jouer dans le film.

Awww. This room suddenly got dusty. ❤️🙏❤️ https://t.co/Xxth9eLQog — James Gunn (@JamesGunn) August 5, 2020

Toujours dans la même vidéo , la voix d’Idriss Elba pendant qu’ il souhaite joyeux anniversaire au réalisateur, a été manipulé pour la rendre plus profonde et gutturale. Cela semble confirmer que l’acteur tiendra le rôle de Bronze Tiger. Pendant ce temps, on peut voir John Cena jouer à un jeu vidéo où il manie deux mitraillettes et parle en jargon militaire, ce qui laisse sous-entendre que le lutteur devenu acteur jouera le rôle de Peacemaker, comme les fans le supposent depuis un certain temps.

Dastmalchian salue Gunn alors que son visage est parsemé de taches colorées, ce qui signifie qu’il est très probable que l’acteur reprendra le rôle de “Polka-Dot Man”. Il y a plusieurs autres acteurs dont les rôles demeurent un mystère, notamment Pete Davidson et Peter Capaldi, mais Gunn a promis que de nouvelles informations concernant le film sortiraient très bientôt. Les fans veulent également savoir ce qui va arriver à Deadshot, joué par Will Smith, qui était essentiellement le principal acteur aux côtés de la Harley Quinn de Margot Robbie dans le précédent film Suicide Squad, et qui était à un moment donné censé être joué par Elba dans le reboot.

Cette fois la Warner se tiendra à carreaux du développement

Le secret qui entoure The Suicide Squad contraste fortement avec l’approche adoptée par la Warner Bros. pour la version 2016 du film dirigé par David Ayer. À l’époque, l’identité des différents membres de l’équipe a été dévoilée pendant des mois avant même le début de la commercialisation du film, et l’accent a été mis sur le rôle de Jared Leto en tant que Joker, qui a fini par avoir un rôle minuscule (presque insignifiant) dans le film lui-même.

Peut-être que la Warner Bros. essaie d’éviter de refaire la même erreur en gardant secrets les détails autour de The Suicide Squad jusqu’au début de la commercialisation du film. En attendant, le bruit qui entoure la version Ayer de Suicide Squad gagne également en puissance sur Internet.

James Gunn confirms ‘THE SUICIDE SQUAD’ is “100%, zero interference, no-holds-barred ME.” The first look at the film will be released during DC FanDome. (Source: @JamesGunn) pic.twitter.com/YINUhZgdJd — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 4, 2020

Écrit et réalisé par James Gunn, The Suicide Squad met en vedette un ensemble stellaire composé de Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Nathan Fillion, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Idris Elba et Michael Rooker. Le film devrait arriver dans les salles de cinéma le 6 août 2021.