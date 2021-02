Suicide Squad: Jared Leto clarifie sa conduite dans le tournage

Avant la première de « Suicide Squad», Divers rapports répandraient des rumeurs sur le comportement présumé de l’acteur Jared Leto, qui selon ont été réalisées dans leur désir d’être en phase avec leur rôle de Joker dans la bande inspirée des personnages de DC.

Selon le gagnant du Oscar Viola Davis, Leto Il aurait donné à ses camarades un cochon mort en guise de présentation. Après ces déclarations, la rumeur commencerait à se répandre que l’acteur aurait également donné un rat mort à Margot Robbie, en charge de l’interprétation Harley Quinn.

Cela n’aiderait pas non plus la réputation de Leto lorsque Adam Bleach, acteur qui a joué Nœud coulant, assuré en 2015 que l’acteur l’a envoyé à Will Smith une lettre avec des balles dans l’enveloppe, tandis que le producteur Charles Roven a déclaré que l’acteur voulait pendant le tournage être appelé «Monsieur J».

Ce serait lors d’une récente interview avec GQ dans laquelle Leto aborderait cette question, partageant quelques mots pour clarifier la situation derrière son expérience de tournage du film: «Il est également intéressant de voir comment ces choses prennent vie d’elles-mêmes. Je n’ai jamais donné à Margot Robbie un rat mort ».

«Ce n’est tout simplement pas vrai. Je lui ai vraiment donné beaucoup … j’ai trouvé cet endroit Toronto Ils avaient d’excellents petits pains à la cannelle végétaliens, et c’était très courant », dit l’acteur. Leto J’ajouterais que le film a été une belle opportunité dans sa carrière.

Je pense que c’est la version de cette génération de prendre un personnage tristement célèbre de Shakespeare. Beaucoup de gens ont déjà joué le rôle, beaucoup de gens le feront à l’avenir, c’est donc une chance de faire quelque chose de nouveau et d’explorer un territoire difficile.

L’acteur assure que, lorsque vous travaillez pour une grande franchise, vous pouvez ressentir une grande pression et un sens des responsabilités avec votre performance, quel que soit le personnage joué.

« Suicide Squad« Recevra un redémarrage cette année sous la direction de James Gunn, en comptant sur certains des personnages de la tranche précédente. Pendant, Jared Leto fera partie de la coupe de Zack Snyder de « Ligue de justice« , Avec une nouvelle opportunité de montrer sa version de Joker À l’écran.