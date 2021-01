Suerte Campeón vous invite à participer à la création de son nouvel album | 45S

L’attente pour les adeptes de Lucky Champion est terminée. Après plusieurs mois difficiles dus à la pandémie, le groupe enregistre son nouvel album; et vous pouvez faire partie de cette visite via la plateforme «Patreon».

Lucky Champion, les perdants de la naissance champions dans l’âme, après avoir sorti quelques démos et gagné une présence nationale et internationale via les réseaux sociaux, pendant la pandémie, ils préparent leur nouveau matériel dans un processus de pré-production extensif typique d’un confinement de plusieurs jours. à Ancón, un quartier balnéaire classique de Lima.

L’ouverture de nouveaux espaces numériques après confinement apporte de nouvelles opportunités; Et c’est ainsi que tous les fans de Suerte Campeón pourront suivre au jour le jour le processus créatif de ce nouvel album. Luck Champion a ouvert un compte sur Patreon, où, grâce à une contribution financière, les fans peuvent recevoir différentes récompenses– Des recettes de cuisine comme un tutoriel sur la soupe ramen, aux produits dérivés dédicacés et aux salutations personnalisées.

Ce nouvel opus est produit par Lucas Rossetto (de nationalité argentine), qui a déjà produit des artistes tels que Minor League, Baby Beast, Acapulco Apartments, entre autres; et qui a également travaillé pendant de nombreuses années avec «El Killed a Motorized Police».

A cet album s’ajoute une collaboration spéciale d’Alejandro Archundia « Archie » (chanteur du groupe mexicain Los Blenders), qui a produit une chanson du groupe à distance, pendant les mois d’enfermement.

Sur le plan musical, on peut s’attendre à un album qui consolide les influences des cinq membres. Lucky Champion commence cette année 2021 avec une nouvelle aventure sonore, cherchant à repower son classique sonifaire, sans perdre l’essence qui les caractérise.

Cet album sera capturé par votre agence de représentation Kids On Coffee Management.