Successeur du Mazda CX-5 avec plateforme à propulsion arrière? Vraisemblablement

Attentes pour le successeur du Mazda CX-5 ils ne pourraient pas être plus élevés, car c’est le modèle le plus vendu du constructeur d’Hiroshima depuis de nombreuses années.

Les premières informations sur la troisième génération du CX-5 commencent maintenant à apparaître devrait apparaître sur le marché en 2022, cinq ans après le lancement de la deuxième génération – la première génération du CX-5 n’était également que cinq ans sur le marché.

Le premier concerne votre désignation. L’enregistrement de plusieurs brevets par la marque japonaise indique que le successeur du Mazda CX-5 pourrait bien s’appeler le CX-50. Cela lui permet de s’aligner sur le CX-30, premier SUV de la marque à adopter la désignation alphanumérique à deux lettres et deux chiffres.

Plate-forme RWD et moteurs six cylindres en ligne? ✔︎

Cependant, la plus grande nouveauté ne réside pas dans sa désignation, mais dans la base où il reposera et dans les moteurs qui l’accompagneront.

Contrairement au modèle actuel, qui repose sur une plate-forme à traction avant, le successeur du Mazda CX-5 devrait reposer sur la nouvelle plate-forme à traction arrière (RWD) déjà confirmée que Mazda développe. En plus des variantes à propulsion arrière, étant un SUV et comme c’est déjà le cas aujourd’hui, attendez-vous également à des variantes à quatre roues motrices.

Mieux encore, sous le capot, on devrait aussi trouver des nouveautés ambitieuses sous la forme de deux nouveaux moteurs six cylindres en ligne – dont le développement est déjà en cours -, essence et diesel, qui viendront compléter les unités quatre cylindres.

Les spécifications du nouveau six cylindres en ligne restent à confirmer, mais pour l’instant, les rumeurs indiquent que le moteur à essence aura une capacité de 3,0 l et utilisera la technologie SPCCI que l’on retrouve dans les Mazda3 et CX-30 Skyactiv-X, complétée par un système hybride doux 48 V.Le diesel peut être encore plus gros, avec 3,3 l, également associé au système hybride doux.

Si tout cela semble déjà vu, c’est parce que nous l’avons déjà signalé auparavant, mais en relation avec le successeur de la Mazda6, qui a également une date de sortie prévue pour 2022.

Les ambitions de Mazda d’accroître sa position sur le marché sont bien connues. Le développement de cette nouvelle plateforme et de ces nouveaux moteurs en est la preuve. Les successeurs des Mazda6, CX-5 et, très probablement, des plus grands CX-8 et CX-9 (non vendus en Europe), avec ce Matériel, dirigez les batteries directement vers des marques haut de gamme, qui utilisent des solutions similaires ou identiques.

