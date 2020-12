Succès des ventes d’iPhone 12 pour Noël 2020, mais pas au top

Quel iPhone est le modèle le plus populaire pour Noël 2020? L’iPhone 12 est à la pointe lorsque les données d’analyse actuelles sont correctes. La première place est cependant occupée par un autre smartphone d’Apple.

Aux États-Unis, de nombreux nouveaux iPhones ont été activés pour la première fois à Noël 2020, rapporte AppleInsider. Selon les données de la société d’analyse Flurry Analytics, l’iPhone a dominé le 25 décembre: neuf des dix premières places ont été prises par différents smartphones Apple. Le modèle le plus activé était apparemment de loin l’iPhone 11. L’iPhone XR suit en deuxième position, suivi de près par l’iPhone 12 Pro Max.

iPhone SE se développe considérablement

À la quatrième place parmi les appareils nouvellement activés se trouve l’iPhone 12. L’iPhone 11 Pro Max prend la cinquième place. Viennent ensuite l’iPhone SE (2020), l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone 8. Enfin, à la dixième place se trouve le premier smartphone qui ne vient pas d’Apple: le LG K30. Samsung n’est donc pas représenté dans le classement américain des dix smartphones les plus fréquemment activés le jour de Noël.

Aux États-Unis, l’iPhone SE est apparemment plus populaire que l’iPhone 12 mini. (© 2020 45secondes.fr / Christoph Lübben)

Par rapport à la semaine précédente, tous les modèles de l’iPhone 12 ont considérablement augmenté. Selon Flurry Analytics, le 12 Pro Max a enregistré une augmentation de 14% et l’iPhone 12 une augmentation de 23%. L’iPhone SE a reçu le plus gros coup de pouce (2020): le modèle d’iPhone le moins cher a augmenté de 34% par rapport à la semaine précédente. Selon Flurry Analytics, cela confirme la tendance de l’année de crise 2020 selon laquelle les acheteurs recherchent un peu plus le prix que d’habitude.

L’iPhone 12 est un succès

Une autre tendance que le sondage actuel prouve est à noter: l’iPhone 12 mini n’est apparemment pas très demandé aux États-Unis. Auparavant, il y avait des analyses correspondantes, selon lesquelles les Américains préfèrent les grands modèles; et si vous choisissez un petit modèle, il est plus probable que vous utilisiez l’iPhone SE.

Indépendamment du succès de l’iPhone 11 et de l’iPhone SE le jour de Noël aux États-Unis, l’iPhone 12 devient un blockbuster pour Apple. Au quatrième trimestre de 2020, Apple a vendu environ 21% d’iPhone de plus que l’année précédente. Cela est principalement attribué aux quatre nouveaux modèles, dont Apple a pu vendre beaucoup plus d’unités au cours des premières semaines que l’iPhone 11 un an plus tôt.