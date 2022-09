Sublime biopic annoncé, Francis Lawrence à la réalisation

Un nouveau biopic musical sur Sublime est maintenant en travaux. Le groupe de rock, devenu célèbre dans les années 1990, ferait l’objet d’un nouveau long métrage de Sony Pictures. Par date limite, Francis Lawrence (Les jeux de la faim) est également à bord pour diriger. Chris Mundy (Ozark) écrit le scénario.





Le film est une collaboration entre 3000 Pictures de Sony, Chernin Entertainment, about:blank, Dave Kaplan et Peter Paterno. Peter Chernin, Jenno Topping et David Ready produisent pour Chernin Entertainment aux côtés de Lawrence pour about:blank, Kaplan pour Surfdog/DKM et Paterno pour KHPS. Les producteurs exécutifs sont les membres du groupe Sublime Bud Gaugh, Eric Wilson, Troy Nowell et Jakob Nowell au nom de la succession de Bradley Nowell. Scott Seine sera également producteur exécutif pour Surfdog/DKM aux côtés de Cameron MacConomy pour about:blank.

FILM VIDÉO DU JOUR

Une déclaration conjointe sur le film signée par Sublime’s Gaugh et Wilson, ainsi que la veuve de Bradley, Troy Nowell, et son fils Jake, disait: « Wow – nous ne pouvons pas croire que cela se produit enfin, et nous ne pourrions pas être plus honorés et excités d’avoir les grands Francis Lawrence et Chris Mundy racontant notre histoire. Nous sommes très reconnaissants à Peter Paterno et Dave Kaplan / Surfdog pour leurs années de persévérance et de vision dans la réalisation de ce film et reconnaissants à 3000 Pictures et Chernin Entertainment de Sony d’avoir cru en nous et de l’avoir diffusé sur grand écran. Nous savons que le talent et l’esprit de Bradley feront partie de cet incroyable voyage.

Kaplan a ajouté: « Nous sommes ravis que l’histoire incroyablement cool et importante de Sublime soit enfin racontée. Ils étaient intrépides et pionniers en réunissant tant de genres musicaux, de cultures et de modes de vie pendant leur courte période en tant que groupe, et leur musique influence toujours les musiciens. et artistes à ce jour. Peter Paterno et moi avons passé les six dernières années à chercher les bons partenaires, et nous nous pinçons avec cette « Dream Team » d’Elizabeth Gabler et Marisa Paiva à 3000 Pictures, Francis Lawrence, Chris Mundy et les Chernin les gens et j’ai hâte de voir ce film se faire.





Sublime est l’un des groupes de rock les plus mémorables des années 1990

Il n’y avait pas beaucoup de groupes comme Sublime, dont le son unique en faisait l’un des groupes de rock les plus populaires à suivre dans les années 1990. Le Californien s’est imposé avec des chansons à succès telles que « What I Got », « Santeria » et « Wrong Way », entre autres. Ils avaient finalement sorti trois albums studio pour vendre plus de 20 millions d’albums dans le monde.

Malheureusement, l’essor du groupe s’est arrêté apparemment aussi rapidement que tout a commencé lorsque le chanteur/guitariste Bradley Nowell est décédé subitement en 1996. C’était le résultat d’une surdose de drogue survenue une semaine après le mariage de Nowell. Le troisième album du groupe sortira deux mois seulement après sa mort.

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour le biopic Sublime. Aucune information sur le casting n’a encore été annoncée, il est donc difficile de savoir qui jouera les différents membres du groupe pour le moment.