Style Harry Potter: Marvel peut adapter Strange Academy

Marvel s’est immergé pleinement dans le monde des séries et prépare au moins dix premières dans les mois à venir. Le géant du divertissement a une grande variété de bandes dessinées à adapter à l’écran et ses possibilités sont presque infinies. Académie étrange, sa dernière version en pages, il peut être adapté en programme et il y a déjà ceux qui le comparent à WandaVision et Harry Potter. De quoi s’agit-il?

« Emily Bright est recrutée dans une école pour êtres aux capacités spéciales. À la Strange Academy, au cœur de la Nouvelle-Orléans, Emily apprendra des êtres magiques les plus puissants de l’univers Marvel et vivra avec d’autres jeunes de toute la magie. coins de l’Univers « , est le synopsis de la bande dessinée sortie en 2020.

Strange Academy pourrait être la prochaine série Marvel avec des airs de WandaVision et Harry Potter

Écrit par Skottie Young, les chapitres furent rapidement associés aux célèbres livres de JK Rowling d’être une école de magiciens. Parmi les personnages sont Emily Bright, Shaylee Moonpeddle, Alvi, Zoe Laveau et le docteur Strange. En outre, parmi les apparitions secondaires est également Wanda Maximoff.

La figure de Scarlett Switch a également généré que divers portails de fans l’imaginent comme l’un des professeurs des jeunes de Strange Academy. Cette possibilité est plus proche de la récente confirmation de Kevin Feige, où il a dit qu’Elizabeth Olsen irait au film Doctor Strange et le multivers de la folie.

« Avec Disney Plus, nous pouvons étendre cette façon de raconter des histoires à un nouveau format, en créant des séries qui sont connectées à nos sorties en salles, rendant le MCU plus immersif que jamais. », a déclaré à propos de l’avenir de Marvel son président lors de la présentation de la journée de l’investisseur de Disney 2020.