“Strictly Come Dancing”: Motsi Mabuse est heureux du BAFTA TV Award

“Strictly Come Dancing” a été reconnu comme le meilleur spectacle de divertissement aux BAFTA TV Awards vendredi dernier. Motsi Mabuse, membre du jury du spectacle de danse, se réjouit du prix dans un post Instagram.

La star de «Let’s Dance», Motsi Mabuse (39), est également juge dans l’émission britannique «Strictly Come Dancing». L’émission de télévision a maintenant reçu le BAFTA TV Award, le prix de la télévision britannique. Sur Instagram, Mabuse est heureux d’avoir été reconnu pour le format dans la catégorie «Programmes de divertissement».

“Wowww. Il se sent bien. Félicitations à toute l’équipe », a écrit Mabuse dans son message, dans lequel elle a publié une photo avec ses collègues de« Strictly Come Dancing »Bruno Tonioli (64), Shirley Ballas (59) et Craig Revel-Horwood (55). Mabuse est membre du jury «Let’s Dance» depuis 2011, et depuis 2019, elle peut également être vue dans la version britannique, qui a été créée en 2004. Le spectacle a prévalu contre “The Voice”, “The Greatest Dancer” et “The Rap Game” lors de la cérémonie de remise des prix.

Ces stars pourraient aussi être heureuses

Les lauréats des BAFTA TV Awards, qui ont été décernés lors d’une cérémonie virtuelle en raison de la pandémie corona, comprenaient également Glenda Jackson (84 ans, meilleure actrice dans «Elizabeth is Missing»), Jared Harris (58 ans, meilleur acteur dans «Tchernobyl ») Et Sian Clifford (38 ans, meilleure performance de comédie féminine dans« Fleabag »). «The End of the F… Ing World» a reçu le prix de la meilleure série dramatique, les créateurs de «Chernobyl» ont été ravis de recevoir le prix de la meilleure mini-série. La star de “Luther” Idris Elba (47 ans) a reçu le prix spécial pour son implication dans l’industrie télévisuelle britannique.

